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AB hibesiyle mülteciler için tenis kortu yaptırılacak

Gençlik Spor Bakanlığı, Alman Bankası aracılığı ile Avrupa Birliği’nden alınan hibe ile Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mardin, Şanlıurfa ve Batman’da futbol sahaları ile tenis kortları yaptıracak. İş için ihaleye çıkıldı.
AB hibesiyle mülteciler için tenis kortu yaptırılacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Alman Kalkınma Bankası aracılığı ile Avrupa Birliği’nden alınan hibe ile Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mardin, Şanlıurfa ve Batman’da futbol sahaları ile tenis kortları yaptıracak. 

İş için ihaleye çıkıldı. İhale tarihi: 09.05.2022.

İlanda “Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Alman Kalkınma Bankası (KfW) (bundan böyle "KfW" ya da "Banka" olarak anılacaktır) aracılığı ve yönetimi altında Avrupa Birliğinden, Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Gençlik ve Spor Altyapısı ve Aktiviteleriyle Güçlendirilmesi Projesi’nin giderlerine yönelik olarak AB'nin Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında bir hibe almıştır” denildi. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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