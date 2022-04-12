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AB, Mali ordusuna yönelik eğitim misyonlarını askıya aldı

Avrupa Birliği (AB), Mali ordusuna yönelik yürüttüğü eğitim misyonlarını askıya aldığını duyurdu.
AB, Mali ordusuna yönelik eğitim misyonlarını askıya aldı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Lüksemburg'da gerçekleştirdiği toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Borrell, Mali'de ordu ve güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen eğitim misyonlarının askıya alındığını ancak savaş hukuku konusunda verilen yan eğitimlerin devam edeceğini kaydetti.

"Olaylar bizi bu kararı vermeye zorladı. Cuntadan taleplerimizin karşılığını alamadık." ifadesini kullanan Borrell, buna karşın Sahel'de kalmaya devam edeceklerini belirtti.

Borrell, Mali'deki BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA) bölgede çalışmalarını nasıl sürdüreceğine ilişkin soru işaretleri olduğunun altını çizerek, MINUSMA'nın kışlasından çıkmasına izin verilmemesi durumunda misyonun Mali'de kalmasına da gerek olmadığını vurguladı.

AB ile Mali arasındaki Wagner krizi
AB ile Bamako'daki cunta yönetiminin arası Wagner paralı askerlerinin Mali'de konuşlandığı iddialarıyla açılmıştı.

İlk olarak Fransa, Wagner iddialarının ardından 2013'ten bu yana bölgede yürüttüğü Barkhane operasyonunu sonlandıracağını duyurmuştu.

Wagner'in Mali'deki varlığına şiddetle karşı çıkan AB de Barkhane güçlerine destek amacıyla 2020'de oluşturulan Takuba Görev Gücü'nü sonlandırma kararı almıştı.

Son olarak AB, şubatta, Mali'de geçiş hükümetinin Başbakanı Choguel Maiga'nın da aralarında bulunduğu cunta yönetiminden 5 kişiye yaptırım kararı almıştı.

Yaptırımlar kapsamında, AB'ye seyahat yasağı uygulanan bu kişilere, AB ülkelerinin vatandaşları ve şirketleri, doğrudan veya dolaylı olarak fon sağlayamıyor.

AB'nin Mali'deki eğitim misyonları
AB'nin Mali'de "EUTM Mali (European Training Mission-Avrupa Eğitim Misyonu Mali)" ve "EUCAP Sahel Mali (EU Capacity Building Mission-AB Kapasite Geliştirme Misyonu)" adlı 2 eğitim misyonu bulunuyor.

AB üyesi 22 ve AB üyesi olmayan 3 ülkeden 700 askerin yer aldığı EUTM Mali kapsamında 2013'ten bu yana orduya eğitim ve danışmanlık hizmeti sunuluyor.

Birlik ayrıca 2015'ten bu yana EUCAP Sahel Mali sivil misyonu kapsamında da ülkedeki polis, jandarma ve ulusal muhafız güçlerine eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor.

EUCAP Sahel Mali'nin görev süresi 31 Ocak 2023, EUTM Mali'nin görev süresi ise 18 Mayıs 2024'te sona erecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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