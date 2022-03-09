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AB, Rusya'ya ilave yaptırımları onayladı

Yeni yaptırımlar, Rus denizcilik sektörü, bazı yetkililer ve oligarklar ile 3 Belarus bankasının SWIFT'ten çıkarılmasını içeriyor.
AB, Rusya'ya ilave yaptırımları onayladı

Avrupa Birliği (AB), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rus denizcilik sektörü, bazı yetkililer ve oligarklar ile 3 Belarus bankasının SWIFT'ten çıkarılmasını içeren yeni yaptırımları onayladı.

AB Dönem Başkanı Fransa'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, AB üyesi ülke temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantıda Rusya ve Belarus'a yönelik yeni yaptırımların onaylandığı ve bu tedbirlerin AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe gireceği bildirildi.

Yeni yaptırımlara göre, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına rol oynayan bazı Rus yetkililer, oligarklar ve aile üyelerinin mal varlıkları dondurulacak. Bu kişilere seyahat yasağı getirilecek.

3 Belarus bankası uluslararası para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarılacak.

Kripto paraların Rusya'ya yönelik yaptırımlara karşı kullanılması engellenecek.

Bazı ürün ve teknolojilerin Rusya'ya gönderilmesi yasaklanacak.

Rus denizcilik sektörüne yönelik yaptırım uygulanacak.

Halihazırda, AB'nin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle uygulamaya koyduğu 3 yaptırım paketi bulunuyor.

AB, Rusya'ya karşı finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı ile vize politikası gibi çeşitli alanlarda yaptırım uyguluyor.

Yaptırımlar kapsamında 7 Rus bankası SWIFT'ten çıkarılmış, Rusya Merkez Bankası'nın Batı ülkelerindeki rezervleri dondurulmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u da içeren, aralarında tanınmış oligarklar, gazeteciler, hükümet ve ordu yetkililerinin bulunduğu yüzlerce kişi ve onlarca Rus kurum da yaptırım listesine eklenmişti.

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