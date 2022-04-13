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AB ülkeleri, Ukraynalıların grivnalarını ücretsiz dönüştürecek

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Ukraynalı mültecilerin yanlarında getirdikleri grivnalarını ücretsiz biçimde ve resmi kur üzerinden avroya çevirmelerini sağlayacak sistem kurulmasına onay verdi.
AB ülkeleri, Ukraynalıların grivnalarını ücretsiz dönüştürecek

AB Konseyi, üye ülke temsilcilerinin Ukraynalı mültecilerin paralarını Avrupa'daki para birimlerine dönüştürebilmelerini sağlayacak tavsiye kararını onayladıklarını açıkladı.

Açıklamada, Ukraynalı mültecilerin grivnalarını başka para birimlerine dönüştürmekte sıkıntılar yaşadıklarına işaret edilerek, kararın mültecilere yardımcı olmayı amaçladığı kaydedildi.

Karar çerçevesinde, AB ülkelerinin grivnaların dönüştürülmesi için benzer programlar hayata geçireceği belirtilen açıklamada, Ukraynalıların çocuklar da dahil olmak üzere kişi başı 10 bin grivna (yaklaşık 310 avroyu) Ukrayna Merkez Bankası resmi kuru üzerinden değiştirebileceği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu değişim işleminden ücret alınmayacağına ve sistemlerin süresinin en az 3 ay olacağına dikkat çekildi.

AB ülkelerinde 4 milyondan fazla Ukraynalı mülteci geldi.

Ukraynalı mülteciler yanlarında getirdikleri yerel paralarını bozdurmakta sıkıntı yaşıyor.

Zarar ihtimali nedeniyle Avrupa'da grivnaları kimse almak istemiyor.

Bazı aracılar sığınmacıların paralarını çok düşük kurlardan dönüştürürken bu durum mağduriyete neden oluyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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