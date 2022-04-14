  • BIST 2.473,43
  • Altın 925.094
  • Dolar 14.6147
  • Euro 15.9746
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 9 °C
»

AB ülkelerinde martta ticari seferler arttı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, mart ayında ticari uçuşlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 156 arttı.
AB ülkelerinde martta ticari seferler arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde geçen ay gerçekleştirilen ticari seferlere ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB ülkelerinde Mart 2021'de toplam 151 bin 986 adet ticari sefer gerçekleştirilirken, söz konusu rakam bu yılın aynı döneminde 389 bin 181'e yükseldi. Böylece ticari uçuşlar, martta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 156 artış gösterdi.

Salgın öncesindeki 2019'un mart ayında toplam ticari sefer sayısı 530 bin 400 olarak gerçekleşmişti.

AB ülkelerinde bu yılın mart ayında ticari sefer sayısı salgın öncesindeki Mart 2019'un yüzde 27 gerisinde kaldı.

Böylece, salgın döneminde ciddi ölçüde yavaşlayan havacılık sektörü, bu yılın mart ayında kısmen toparlandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YEKA RES-3 yarışmalarında başlangıç alım tavan fiyatı revize edildi14 Nisan 2022 Perşembe 10:10
  • Tüm gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı açıklanıyor14 Nisan 2022 Perşembe 09:39
  • Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrildi14 Nisan 2022 Perşembe 09:37
  • Ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan sağlayacak yeni dijital sistem kurulacak14 Nisan 2022 Perşembe 09:34
  • Altın son bir ayın zirvesine yaklaşıyor14 Nisan 2022 Perşembe 09:25
  • AB ülkeleri, Ukraynalıların grivnalarını ücretsiz dönüştürecek13 Nisan 2022 Çarşamba 16:38
  • 'Dört Büyükler' son 9 ayda 1,1 milyar lira zarar açıkladı13 Nisan 2022 Çarşamba 14:19
  • Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik13 Nisan 2022 Çarşamba 13:46
  • Uluslararası Enerji Ajansı küresel petrol talebi öngörüsünü aşağı yönlü revize etti13 Nisan 2022 Çarşamba 11:56
  • TOKİ'nin indirim kampanyası 19 Nisan'da sona eriyor13 Nisan 2022 Çarşamba 11:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti