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AB ülkelerinin liderleri Rusya'yı görüşmek üzere toplandı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri yığınak yapmasından sonra artan gerginliği görüşmek üzere bir araya geldi.
AB ülkelerinin liderleri Rusya'yı görüşmek üzere toplandı

AB liderleri, AB-Afrika Birliği Zirvesi için geldikleri Brüksel'de Afrikalı liderlerle bir araya gelmelerinden önce kendi aralarında toplandı. Toplantının 1 saat sürmesi planlandı.

AB'nin gayriresmi zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçen hafta içinde ayrı ayrı yaptıkları görüşmeler hakkında liderleri bilgilendirmesi, liderlerin görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

AB Komisyonunun liderleri son durum hakkında bilgilendirmesi öngörülüyor.

Liderlerin "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde harekete geçirilmesi planlanan yaptırımları" görüşmeyeceği ifade ediliyor. Buna gerekçe olarak şu aşamada AB ülkeleri arasındaki farklı görüşler gösteriliyor.

Gayriresmi niteliği nedeniyle bugünkü toplantıdan bir karar veya sonuç çıkması beklenmiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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