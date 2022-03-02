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AB ve NATO'dan Ukrayna'ya 70 savaş uçağı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 6’ncı gününde devam ediyor. Rus işgaline karşı ülkesini savunmaya çalışan Ukrayna'ya AB ve NATO’dan destek faaliyetleri sürüyor. Bu kapsamda Kiev'e AB ve NATO'dan, 70 adet savaş uçağı gönderilecek.
AB ve NATO'dan Ukrayna'ya 70 savaş uçağı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 6'ıncı gününde. Ülkesini savunmaya çalışan Ukraynalılara AB ve NATO'dan destekler gelmeye devam ederken, iki oluşumdan Kiev'e savaş uçağı gönderilmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda Kiev hükümetine, ülkelerini savunması amacıyla AB ve NATO tarafından 70 adet savaş jeti gönderilecek.

70 ADET SAVAŞ UÇAĞI GÖNDERİLECEK

 Avrupa Birliği (AB), geçtiğimiz günlerde Ukrayna’ya savaş uçağı desteğinde bulunacağını açıklamıştı. Savunmasanayist'te yer alan habere göre, Ukrayna’ya yönelik savaş uçağı desteğinin detayları belli oldu. Edinilen bilgiye göre; Bulgaristan, Polonya ve Slovakya tarafından Ukrayna’ya 70 adet savaş uçağı gönderilecek.

Bulgaristan 16 adet MiG-29 ve 14 adet Su-25, Polonya 28 adet MiG-29 ve Slovakya ise 12 adet MiG-29 savaş uçağını Ukrayna’ya sevk edecek. Ayrıca Ukrayna, Polonya havalimanlarında Ukrayna pilotlarının muharebe görevlerini yerine getirebileceği üsler kurabilecek.

UKRAYNA PİLOTLARINA TANIDIĞI UÇAKLAR VERİLECEK

Ukrayna’ya yönelik savaş uçağı desteğinin MiG-29 ve Su-25 gibi nispeten eski nesil uçaklardan oluşmasının en önemli sebebi, bu uçakların muadillerinin halihazırda Ukrayna Hava Kuvvetleri envanterinde bulunuyor olmasıdır. Böylelikle Ukraynalı pilotlar, aviyonik açıdan eğitim aldıktan sonra çok kısa süre içerisinde yeni gelen MiG-29 ve Su-25 uçaklarını kullanıma alabilecek.

MODERNİZE EDİLEN UÇAKLAR İLE MÜHİMMAT DESTEĞİ

Polonya, Bulgaristan ve Slovakya’nın MiG-29’ları, kullanıldıkları dönemlerde belirli modernizasyon programlarından geçtiler. Özellikle Slovak MiG-29’ları, RSK MiG, BAE Systems ve Rockwell Collins tarafından kapsamlımodernizasyonlara tabii tutuldu.

Polonya, Bulgaristan ve Slovakya, savaş uçaklarının yanında mühimmatları da Ukrayna’ya sevk edecek.

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