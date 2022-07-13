ABB ATM kabin yeri ihalesine çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 500 adet ATM kabin yeri ihale ile kiraya verilecek. 21.07.2022 tarihinde yapılacak olan ihalenin detayları haberimizde:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 500 yüz adet ATM kabin yeri ihale ile kiraya verilecek.

İhale 21.07.2022 tarihinde yapılacak.

İhale şartnamesinde 1 adet kabinin maksimum 4,5 metre kare, 2'li kabinin maksimum 7 metre kare, 3'lü kabinin maksimum 10 metre kare, 4'lü kabinin maksimum 12,5 metre kare, 5'li kabinin maksimum 15 metre kare olacağı ifade edildi.

500 adet ATM kabin yerinin 1 yıllık muhammen kira bedelinin 8 milyon 148 bin TL olduğu kaydedildi.

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