ABB ATM kabin yeri ihalesine çıktı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 500 yüz adet ATM kabin yeri ihale ile kiraya verilecek.
İhale 21.07.2022 tarihinde yapılacak.
İhale şartnamesinde 1 adet kabinin maksimum 4,5 metre kare, 2'li kabinin maksimum 7 metre kare, 3'lü kabinin maksimum 10 metre kare, 4'lü kabinin maksimum 12,5 metre kare, 5'li kabinin maksimum 15 metre kare olacağı ifade edildi.
500 adet ATM kabin yerinin 1 yıllık muhammen kira bedelinin 8 milyon 148 bin TL olduğu kaydedildi.
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