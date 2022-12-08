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ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Bilim Üniversitesinin düzenlediği 'Ankara' dersinin konuğu oldu

Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdikleri çalışma ve projeler hakkında bilgi verirken üniversiteli gençler Yavaş’a büyük ilgi göstererek dersin gerçekleştiği salonda boş yer bırakmadı.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Bilim Üniversitesinin düzenlediği 'Ankara' dersinin konuğu oldu

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Bilim Üniversitesinde düzenlenen “Ankara” dersinin konuğu olarak öğrencilerle buluştu. Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri, Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir ve çok sayıda öğrencinin katıldığı derste Yavaş, salonda boş yer bırakmayan gençlerin sorularını yanıtladı.

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MAKAMI BIRAKACAĞINI BİLMELİ

“İyi bir siyasetçi ve iyi bir belediye başkanı nasıl olunur veya nasıl olmalıdır?” sorusuna ise Yavaş, şu sözlerle cevap verdi: “Bu makamı bir gün bırakacağının bilmesi gerekir. Hangi makam olursa olsun… Bıraktığın ve halkın arasına gittiğin zaman ayrıcalıklı, imtiyazlı olmayacak. Yaşattığınız insanın konforu, yaşam biçimi, yaşam standardı itibarınızı sağlar, başka hiçbir şey sağlamaz.”   

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