  • BIST 4.507,24
  • Altın 1041.168
  • Dolar 18.6056
  • Euro 19.1659
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 6 °C
»

ABB Başkanı Yavaş genç girişimcilerle bir araya geldi

Silikon Vadisi modelini Başkente taşımayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Bilkent Cyberpark’ın Dijital Kültürel Girişimcilik Kuluçka Merkezi Projesi kapsamında düzenlenen “Digital Culture Ideathon: Fikir Atölyesi” etkinliğine ev sahipliği yaptı.
ABB Başkanı Yavaş genç girişimcilerle bir araya geldi

Büyükşehir Belediyesi,  Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma Merkezi, Bilkent Cyberpark ve TOBB Kreatif Endüstrileri Meclisi iş birliği ile Ankara Teknoloji Köprüsü Kuluçka Merkezi’nde “Digital Culture Ideathon: Fikir Atölyesi” düzenlendi.

toy_6833.jpg

KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ TEMALI

Türkiye’nin farklı şehirlerinden katılan gençler, 36 saat boyunca kültür endüstrileri temalı NFT, oyun, sinema ve animasyon ürünü tasarlamak için geceli gündüzlü hem kendileriyle hem de rakipleriyle yarıştı. ABB Başkanı Mansur Yavaş da atölyelerde yarışma heyecanı yaşayan gençlerle bir araya gelerek yapılanlar hakkında bilgiler aldı.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Okçuluk Şöleni’nde Demirel ‘Ya Hak’ dedi22 Kasım 2022 Salı 02:44
  • Sincan’da Lale ve Sümbül Soğanları toprakla buluştu22 Kasım 2022 Salı 02:40
  • Yenimahalle’de ara tatili fırsat bilen 6 bin minik tiyatro izledi22 Kasım 2022 Salı 01:37
  • Sıhhiye Çok Katlı Otoparkında şarj istasyonları kurulacak22 Kasım 2022 Salı 01:35
  • Seymenler Kastamonu Tanıtım Günleri’ne renk kattı22 Kasım 2022 Salı 01:29
  • Pursaklar’da pazartesi pazar alanı yükseliyor22 Kasım 2022 Salı 00:25
  • Kızılcahamam’da bir araya gelen gönüllü gençler ihtiyaç sahibinin evini boyadı22 Kasım 2022 Salı 00:23
  • Etimesgut Belediye Başkanı Demirel asfalt çalışmalarını inceledi22 Kasım 2022 Salı 00:18
  • Büyükşehir Belediyesi merkez ve çevre ilçelerinde bulunan tarihi yapı, çeşme, türbe ve camileri restore ediyor21 Kasım 2022 Pazartesi 03:45
  • TEKNOMER E-Spor Gençlik Kupası’na katılan gençler kıymetli hediyeler için kıyasıya yarışıyor21 Kasım 2022 Pazartesi 02:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti