ABB Başkanı Yavaş genç girişimcilerle bir araya geldi

Silikon Vadisi modelini Başkente taşımayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Bilkent Cyberpark’ın Dijital Kültürel Girişimcilik Kuluçka Merkezi Projesi kapsamında düzenlenen “Digital Culture Ideathon: Fikir Atölyesi” etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma Merkezi, Bilkent Cyberpark ve TOBB Kreatif Endüstrileri Meclisi iş birliği ile Ankara Teknoloji Köprüsü Kuluçka Merkezi’nde “Digital Culture Ideathon: Fikir Atölyesi” düzenlendi.

KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ TEMALI

Türkiye’nin farklı şehirlerinden katılan gençler, 36 saat boyunca kültür endüstrileri temalı NFT, oyun, sinema ve animasyon ürünü tasarlamak için geceli gündüzlü hem kendileriyle hem de rakipleriyle yarıştı. ABB Başkanı Mansur Yavaş da atölyelerde yarışma heyecanı yaşayan gençlerle bir araya gelerek yapılanlar hakkında bilgiler aldı.

