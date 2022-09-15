ABB hırdavat malzemesi alım ihalesine çıktı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 47 kısım hırdavat malzemesi alımı için ihaleye çıktı.
İhale 06.10.2022 tarihinde İtfaiye Dairesi Başkanlığı İhale Salonu’nda yapılacak.
Alınacak olan hırdavat malzemeleri İtfaiye Dairesi Başkanlığı Merkez Ambarı'na teslim edilecek.
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