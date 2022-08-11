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ABB ihale ile Atatürk büstü satın alacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı il genelinde muhtelif yerlerde kullanılmak üzere Atatürk büstü ile kaidesi ve basketbol potası alımı için ihaleye çıktı. ABB Atatürk büstü alım ihalesi detayları haberimizde:
ABB ihale ile Atatürk büstü satın alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı il genelinde muhtelif yerlerde kullanılmak üzere Atatürk büstü ile kaidesi ve basketbol potası alımı için ihaleye çıktı. 

İhale 01.09.2022 tarihinde yapılacak.

İhale içeriği “Ankara Geneli Muhtelif Yerlerde Kullanılmak Üzere Atatürk Büstü ile Kaidesi ve Basketbol Potası (Montajlı) Mal Alım İşini kapsamaktadır” olarak ifade edildi. 

ABB Atatürk büstü alım ihalesi ve ilgili ilanın detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com
 

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