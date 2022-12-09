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ABB İmrahor Viyadüğü'nde bakım ve onarım yapacak

Çankaya-Mamak İmrahor Viyadüğü'nde bakım ve onarım çalışması yapılacak. Ankara Büyükşehir, İmrahor Viyadüğü’nde, kullanıma bağlı olarak meydana gelen yıpranma nedeniyle, kapsamlı bakım ve onarım çalışması yapılacağını duyurdu.
ABB İmrahor Viyadüğü'nde bakım ve onarım yapacak

Başkentte Çankaya-Mamak İmrahor Viyadüğü'nde bakım ve onarım çalışması yapılacak. Ankara Büyükşehir, İmrahor Viyadüğü’nde, kullanıma bağlı olarak meydana gelen yıpranma nedeniyle, kapsamlı bakım ve onarım çalışması yapılacağını duyurdu. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya-Mamak İmrahor Viyadüğü'nde bakım ve onarım çalışması başlatılacağını bildirdi. ABB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yapımına 1992’de başlanan ve 1998 yılında tamamlanan Çankaya-Mamak İmrahor Viyadüğü’nde, kullanıma bağlı olarak meydana gelen yıpranma nedeniyle, kapsamlı bakım ve onarım çalışması yapılacak.

Yeni yılın başında; ocak ayında başlatılması planlanan çalışmaların, yılın ilk yarısında tamamlanması hedefleniyor. Yaklaşık 50 milyon liraya mal olması öngörülüyor. Çalışma süresince köprü araç trafiğine kapatılmayacak.

Kent Estetiği Daire Başkanı Ahmet Turan Söylemez, 604 metre uzunluğu ile Türkiye’de o günün şartlarında inşa edilen en uzun betonarmeli, dengeli konsol yapı olan Çankaya-Mamak İmrahor Viyadüğü’nün, 64 metre yüksekliğiyle de döneminin vizyoner projeleri arasında yer aldığını kaydetti.

Köprüde trafik yoğunluğunun giderek arttığını belirten Söylemez, hem viyadükteki ölçümleri hem de vatandaşların şikayetlerinin takip edildiğini, bunun üzerine yaz aylarında etüt çalışmalarına başladıklarını bildirdi. 

Etüt sonrası köprüye müdahale gerekliliğinin ortaya çıktığını ifade eden Söylemez, şöyle konuştu: "Modelleme çalışmalarımızı yaptık ve ne tarz bir müdahalede bulunacağını belirledik. Bahar aylarıyla birlikte bu köprüde çalışmaları tamamlayarak köprünün ömrünü bir 30 yıl daha artırarak değerli hemşehrilerimizin güvenli şekilde kullanımına sunmuş olacağız." 

 

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