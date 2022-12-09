ABB iştiraki BELPA'dan özel çocuklara ve ailelerine etkinlik

Büyükşehir Belediyesi BelPa Genel Müdürlüğü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Engelsiz Başkent modeli ile tüm Türkiye’ye örnek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. BelPa Genel Müdürlüğü, Mola Evleri ve Engelli Hizmet Merkezlerinin faaliyetlerinden yararlanan özel gereksinimli çocukları ve ailelerini gerçekleştirdiği kutlama ile farkındalık programında bir araya getirdi. Mola Evleri’nden ve Engelli Hizmet Merkezlerinden hizmet alan aileler ve çocukları Anıtkabir’i ziyaret etti. Ardından da çocuklar BelPa Gazi Park Tesisi’nde özel olarak hazırlanan etkinlikte danslar ederek palyaço gösterileriyle doyasıya eğlendi.

GAZİ PARK’TA ETKİNLİK

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte özel gereksinimli çocuklar ve aileleri önce Anıtkabir’i ziyaret etti. Ardından ise Gazi Park BelPa Tesisleri’nde hazırlanan eğlence programında çocuklar aileleri ile öğlen yemeği yerken, müzik eşliğinde dans ederek palyaço gösterilerini izledi. Büyük bir sevinç ve heyecan ile kendilerine verilen balonları uçuran çocuklara, program sonunda boyama kitabı, boya kalemleri ve hikâye kitapları hediye edildi.

