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ABB lokal binaları ihalesine çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehrine muhtelif yerlerine lokal yaptırıyor. Belediye Fen İşleri Daire Başkanlığı “Ankara'nın Muhtelif Yerlerinde Lokal Binaları Yapım İşi” için ihaleye çıktı. İhale detayları haberimizde:
ABB lokal binaları ihalesine çıktı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehrine muhtelif yerlerine lokal yaptırıyor. 

Belediye Fen İşleri Daire Başkanlığı “Ankara'nın Muhtelif Yerlerinde Lokal Binaları Yapım İşi” için ihaleye çıktı. 

İhale şartnamesinde için içeriği “Toplamda 695 metre kare inşaat alanına ait iki adet lokal binanın inşaat, mekanik, elektrik tesisat ile bitkisel ve yapısal payzajının yapımını kapsamaktadır” olarak ifade edildi. 

ABB lokal binaları ihalesinin detayları için TIKLAYIN

lokal-ihalesi.jpg

www.gazeteilksayfa.com
 

 

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