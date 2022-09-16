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ABB Ulus Anafartalar Caddesi’ni yenileyecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı, Ulus Anafartalar Caddesi için “kentsel tasarım projesi yapım ihalesi”ne çıktı.
ABB Ulus Anafartalar Caddesi’ni yenileyecek

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı, Ulus Anafartalar Caddesi için “kentsel tasarım projesi yapım ihalesi”ne çıktı.

Yapılacak olan işler “85 adet tescilsiz 19 adet tescilli yapıda sokak sağlıklaştırma ve yaklaşık 27554,35 metre kare alanda kentsel tasarım yapımı” olarak ifade edildi.

İhale 13.10.2022 tarihinde yapılacak. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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www.gazeteilksayfa.com


 

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