ABB'den Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası”nda farkındalık etkinliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altınokta Körler Derneği ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi iş birliğiyle “7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası”nda farkındalık etkinliğine imza attı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altınokta Körler Derneği ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi iş birliğiyle “7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası”nda farkındalık etkinliğine imza attı. Kızılay Güvenpark’ta düzenlenen etkinlikte, görme engelli vatandaşlara beyaz baston ve Braille alfabeli tablet hediye edildi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ‘Engelsiz bir Başkent’ hedefi doğrultusunda çalışmaların devam ettiği Ankara’da sivil toplum kuruluşları ile de iş birliği yapılarak engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran uygulamalar hayata geçirilmeye devam ediyor.

“7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası” kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Altınokta Körler Derneği iş birliğiyle farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

GÖRME ENGELLİ VATANDAŞLARA BEYAZ BASTON VE BRAILLE ALFABELİ TABLET HEDİYESİ

Kızılay Güvenpark’ta düzenlenen etkinlik kapsamında görme engelli vatandaşlara beyaz baston ve Braille alfabeli tablet hediye edildi.

Engelli bireylerin bir yandan sosyalleşmelerini sağlarken bir yandan da mevcut sorunlarının çözümü konusunda duyarlı çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, “Amacımız görme engelli vatandaşlarımızın sorunlarına farkındalık yaratmak için ortak bir çalışma yapmaktı. Onların engelsiz bir yaşama kavuşmaları için çalışıyor, ‘Engelsiz yaşam herkesin hakkıdır’ diyoruz” dedi.

Altınokta Körler Derneği Başkanı Fermani Kurtel de Büyükşehir Belediyesine engelli bireylere yönelik duyarlı yaklaşımından dolayı şu sözlerle teşekkür etti:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Altınokta Körler Derneği, Ankara Üniversitesi Az Görenler Bölümünün iş birliği ile bir farkındalık etkinliği düzenledik. Büyükşehir Belediyesi beyaz baston ve Braille alfabesinden oluşan tablet dağıtımı yaptı. Başta Mansur Yavaş’a ve Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir anlayış ve niyetle tüm engelli vatandaşlara duyarlılık gösteriyor.”

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürü Mehmet Bağdat ise bu tür özel haftalarda toplumsal farkındalık oluşturmak istediklerine dikkat çekerek, “Büyükşehir Belediyesi olarak diğer engelli gruplarına olduğu gibi görme engellilerin de yanındayız ve her zaman sorunlarına çözüm bulmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

ETKİNLİK PAZAR GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

Ankara Üniversitesi Az Görme Rehabilitasyon Merkezi doktorlarından Esra Şanlı vatandaşların görme sorunlarıyla ilgili bilgi eksikliği olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Görme engelli denildiği zaman bunun içerisinde az gören vatandaşlarımız da yer alıyor ancak ülkemizde hastalar merkezimize başvurmakta geç kalıyor. Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız bu ortaklaşa çalışmada farkındalık yaratarak, kişilerin görme düzeyleri hakkında fikir sahibi olmalarını ve gerekli olduğu durumlarda gerekli desteği göreceklerini bilmelerini istiyoruz.”

Pazar gününe kadar Kızılay Güvenpark’ta beyaz baston ve braille alfabeli tablet dağıtımına devam edecek Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe katılan görme engelli vatandaşlar da duydukları memnuniyeti şu sözlerle ifade ettiler:

-İbrahim Yurttaş: “Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Hediye edilen ürünler bizim için hayati öneme sahip ve çok kolay bulunan araç gereçler değiller. Bu kolaylık için de teşekkür ederim.”

-Tolga Dokuyucu: “Bizi yok saymadıkları için çok teşekkür ederiz.”

-Mustafa Çolak: “Hediye edilen ürünler bizim için çok önemli. Daha önce bir belediyenin böyle bir etkinlik düzenlediğini görmemiştim.”

-Kenan Atik: “Mükemmel bir etkinlik. Bizler beyaz bastona bir şekilde ulaşabiliyoruz ancak bu tablet bizim için çok önemliydi. Artık neredeyse yazmayı unutuyorduk, Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz.”