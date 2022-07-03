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ABB'den 'Dikkat Geliştirme' eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ‘öğrenci dostu’ uygulamalarına devam ediyor. Gençlik, Çocuk ve Aile Danışma Merkezi, Başkentli öğrenciler için ‘Dikkat Geliştirme ve Odaklanma Eğitimi’ başlattı.
ABB'den 'Dikkat Geliştirme' eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ‘öğrenci dostu’ uygulamalarına devam ediyor. 
   Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi Demetevler Şubesi’nde orta ve lise öğrenimi gören öğrencilere yönelik ‘Dikkat Geliştirme ve Odaklanma Eğitimi’ başlattı.

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UZMAN EĞİTMENLER EŞLİĞİNDE

    Başkentli öğrencilerin hem yaz tatilini verimli değerlendirebilmesi hem de bireysel gelişimine destek olmak amacıyla düzenlenen ilk ‘Dikkat Geliştirme ve Odaklanma Eğitimi’ne 6-7-8. sınıflar ile 9-10-11-12. sınıflar katıldı.
    Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen eğitimde öğrencilere denge oyunu, mangala ve dama gibi oyunlar da oynatıldı. 

‘‘TOPLUMA FAYDALI BİREYLER YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ’’

     ABB Psikolojik ve Danışmanlık Merkezi Sosyolog ve Eğitmeni Hüseyin Çelik, öğrencilerin hem günlük yaşamlarına hem de eğitim sürecine katkı sağlayacak eğitimler ile ilgili şu bilgileri verdi:
“Öğrencilerimizin hem yaz tatilini verimli değerlendirebilmesi hem de bireysel gelişimlerine destek olmak için ‘Dikkat Toplama ve Odaklanma Eğitimi’ düzenlemeye başladık. Topluma faydalı bireyler yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz.”
    Bu eğitimlerin bireysel gelişimlerine önemli katkı sağlayacağına inandıklarını ifade eden öğrenciler ise düşüncelerini şu sözlerle özetlediler:
-Toprak Eren: ‘‘Dikkat Toplama ve Odaklanma Eğitimi benim için çok faydalı geçiyor, eğitimde zekâ oyunları ve hafıza geliştirici oyunlar da oynuyoruz.’’
-Hamza Aslan: ‘‘Eğitimler benim için çok faydalı geçiyor, burada arkadaşlarımla satranç ve dama gibi oyunlar oynuyoruz.’’

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