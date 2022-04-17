  • BIST 2.494,37
  • Altın 933.516
  • Dolar 14.626
  • Euro 15.7928
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 13 °C
»

ABB'den ezana yolda kalanlara iftarlık kumanya

Büyükşehir Belediyesi, iftar saatinde yolda olanlar için ücretsiz kumanya dağıtıyor. Ezana yolda yakalan Başkentli vatandaşlar, iftar saatine yakın toplu taşıma araçlarına ve metro istasyonlarına bırakılan kumanyalarla oruçlarını açıyor. 
ABB'den ezana yolda kalanlara iftarlık kumanya

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), iftar saatinde yolda olanlar için iftarlık kumanya dağıtıyor. Ezana yolda yakalananlar, iftar saatine yakın toplu taşıma araçlarına ve metro istasyonlarına bırakılan kumanyalarla oruçlarını açıyor. 

whatsapp-image-2022-04-14-at-17.43.29-(2)---kopya.jpeg

ÜCRETSİZ DAĞITILIYOR 
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Ramazan ayı dolayısıyla Kızılay'daki 2 farklı metro çıkışı, Beytepe ve AKM metro istasyonu ile Beşevler, Dikimevi, AŞTİ ANKARAY istasyonları ve EGO'lara iftar saatine yakın kumanya dağıtımı yapıyor. İftar saati yaklaştığında söz konusu kumanyalar oruçlarını açacak vatandaşlar tarafından alınıyor. Paket halinde ücretsiz dağıtılan kumanyalarda sandviç, hurma, su ve meyve suyu gibi yiyecek ve içecekler yer alıyor.

EZANA YOLDA YAKALANANLAR ORUÇLARINI KUMANYALARLA AÇIYOR 
İftar saatinde yolda olan Başkentliler kumanyalarını alarak oruçlarını açıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı bu uygulamadan memnun olduklarını belirten Başkentliler, "Ezana yolda yakalanan niyetli kişilerin düşünülmesi güzel. İşten geç çıkıyoruz, trafiğin de etkisiyle ezan vaktine eve yetişemiyoruz. Dağıtılan kumanyalarla iftarımızı açabiliyoruz" açıklamalarında bulundu.

Osman Akdoğan/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 17 Nisan 2022 - ASKİ17 Nisan 2022 Pazar 10:25
  • Ankara Su Kesintisi 17 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ17 Nisan 2022 Pazar 10:24
  • Gimsa’daki olayda neden-sonuç ilişkisi16 Nisan 2022 Cumartesi 11:00
  • Savaş Şekerbay, Dolmuşçuluğu bırak “gramofonist” oldu16 Nisan 2022 Cumartesi 05:05
  • Mamak Ekin Mahallesi Muhtarlığı'ndan 200 kişiye iftar yemeği16 Nisan 2022 Cumartesi 03:03
  • Ayda 20 Gram Plastik Yiyoruz16 Nisan 2022 Cumartesi 02:02
  • Türkiye aşı haritası 15 Nisan 202215 Nisan 2022 Cuma 10:33
  • Ankara'da 24 saat ulaşım uygulaması tekrar başladı15 Nisan 2022 Cuma 05:05
  • Büyük Vezir ve Nizamiye Medreseleri15 Nisan 2022 Cuma 04:04
  • İstiklal öğrencileri eTWİNNİNG projesine katıldı15 Nisan 2022 Cuma 03:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti