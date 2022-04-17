ABB'den ezana yolda kalanlara iftarlık kumanya

Büyükşehir Belediyesi, iftar saatinde yolda olanlar için ücretsiz kumanya dağıtıyor. Ezana yolda yakalan Başkentli vatandaşlar, iftar saatine yakın toplu taşıma araçlarına ve metro istasyonlarına bırakılan kumanyalarla oruçlarını açıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), iftar saatinde yolda olanlar için iftarlık kumanya dağıtıyor. Ezana yolda yakalananlar, iftar saatine yakın toplu taşıma araçlarına ve metro istasyonlarına bırakılan kumanyalarla oruçlarını açıyor.

ÜCRETSİZ DAĞITILIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Ramazan ayı dolayısıyla Kızılay'daki 2 farklı metro çıkışı, Beytepe ve AKM metro istasyonu ile Beşevler, Dikimevi, AŞTİ ANKARAY istasyonları ve EGO'lara iftar saatine yakın kumanya dağıtımı yapıyor. İftar saati yaklaştığında söz konusu kumanyalar oruçlarını açacak vatandaşlar tarafından alınıyor. Paket halinde ücretsiz dağıtılan kumanyalarda sandviç, hurma, su ve meyve suyu gibi yiyecek ve içecekler yer alıyor.

EZANA YOLDA YAKALANANLAR ORUÇLARINI KUMANYALARLA AÇIYOR

İftar saatinde yolda olan Başkentliler kumanyalarını alarak oruçlarını açıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı bu uygulamadan memnun olduklarını belirten Başkentliler, "Ezana yolda yakalanan niyetli kişilerin düşünülmesi güzel. İşten geç çıkıyoruz, trafiğin de etkisiyle ezan vaktine eve yetişemiyoruz. Dağıtılan kumanyalarla iftarımızı açabiliyoruz" açıklamalarında bulundu.

Osman Akdoğan/İLKSAYFA