ABB'den havuç üretim eğitimi

Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te havuç yetiştiriciliği yapmak isteyen veya yapan yerli üreticilere yönelik “Havuç Üretim Teknikleri Eğitimi” vermeye başladı.

Gıda Tarım Örgütü iş birliğiyle Kentsel Tarım ve Kırsal Hayatın Güçlendirilmesi Projesi kapsamında teorik ve uygulamalı eğitim Beypazarı Bostancılar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nde verildi.

Başkent tarımında verim ve kaliteyi artırmak için yerli üreticilere hem ekonomik yönden hem de eğitim konularında destek olmayı sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, doğru tarım üretimini teşvik eden projeleri de bir bir hayata geçiriyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Gıda Tarım Örgütü ortaklığında ve Doğa Koruma Merkezi iş birliğiyle “Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevresinde Kentsel Tarımın ve Kırsal Yaşamın Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında “Ankara’da Havuç Üretim Teknikleri Çiftçi Eğitim Programı”nı başlattı.

HEDEF KALİTEYİ ARTIRMAK

Tarımsal kalkınmaya destek olmak amacıyla Beypazarı Bostancılar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nde A.Ü Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhsar Yanmaz tarafından verilen eğitimde; havuç yetiştiriciliğinin püf noktaları ve teknikleri önce teorik olarak sonra da bir havuç yıkama ve depolama tesisi ile havuç tarlasında uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitim programına; ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, havuç ekim alanlarına sahip yerli üreticiler, Beypazarı Ziraat Odası Temsilcileri, Kooperatif üyeleri ile Doğa Koruma Merkezi (DKM) yetkilileri de katıldı. Bilinçli, sürdürülebilir ve doğru tarım yapılmasını sağlamak amacıyla üreticilere yönelik eğitim atağı başlatan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, modern tarımın tekniklerinin yaygınlaştırılması ve tarımsal üretimin zenginleştirilmesini de hedefliyor.

GARANTİ MARKASI ALACAK

‘Çiftçi Eğitim Programı’ kapsamında ilk eğitimi Çubuk’ta vişne üretim teknikleri konusunda, ikinci eğitimi de Beypazarı’nda havuç üretimi teknikleri konusunda verdiklerini belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, “Ankara’nın önemli ürünlerini seçtik bunlardan birisi de havuç. Ankara Üniversitesi’nden hocamızla birlikte havucun daha sağlıklı üretilmesi ve katma değerli ürüne çevrilmesi, havucun yetiştirilmesi esnasında gübre ve ilaç kullanımı ile ilgili hususlara dikkat çeken bir eğitim yapıyoruz. Eğitimlerimiz sürekli olarak devam ediyor. Üreticilerimizi bu zor günlerde yaşanan sıkıntılardan kurtarabilmek adına desteklerimiz devam ediyor” dedi.

Sürdürülebilir kırsal kalkınma hamlesini sürdüren ABB; Ankaralı yerli üreticiler tarafından üretilen ve katma değere sahip ürünleri “5 İlçe, 5 Ürün 5, Kooperatif Projesi” kapsamında markalaştırmak ve kırsalda üretilen ürünlere ‘Ankara Garanti Markası’ almak için yoğun mesai harcadıklarını söyleyen Tüzün, şu bilgileri verdi:

“5 Ürün, 5 İlçe, 5 Kooperatif Projemizin Beypazarı ayağındayız. Beypazarı’nda havucumuz, Çubuk’ta vişnemiz var en önemli ürünlerimizden. Kalecik’te kalecik karası üzümümüz, Polatlı’da soğanımız ve Türkiye’deki üretimin yüzde 40’nı karşıladığımız Şereflikoçhisar Haymana arasındaki bölgede yoğun olarak üretilen kimyonumuz var. Bu ürünlerle ilgili hem üreticiyi bilgilendirmek hem de pazar çalışmasını ürünlerin kalitesine göre belirlemek için çalışıyoruz. Bu çalışmaların sonucunda Ankara Garanti Markası çıkaracağız. Ürünlerden verebildiklerimize garanti markası vererek, pazarda daha kıymetli hâlde satılabilmesini sağlayacağız” dedi.

Havucun kalitesini ve dönüm başına verimin artırılması için yerli üreticilere A’dan Z’ye üretiminin inceliklerini anlatan A.Ü Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurdan Tutan Güneş merak edilen soruları tek tek yanıtladı. Daha bilinçli bir üretim için havuç tarlalarının bulunduğu Beypazarı Faslı Mahallesi’nde eğitime katılan yerli üreticiler; uygulamalı olarak ekim teknikleri, sulama, gübreleme, yabancı otlarla mücadele, havuç hastalıkları, havuç zararlıları, hasat ve depolama konuları hakkında bilgilendirildi.

EĞİTİM DALGASI YAYILACAK

Beypazarı’nda gerçekleştirilen eğitim programı sayesinde modern üretim tekniklerini öğrendiklerini, doğru bildikleri yanlışların farkına vardıklarını ifade eden yerli üreticiler, Büyükşehir Belediyesine sağladığı eğitim desteği için teşekkür ettiler:

-İsmail Demirarslan: “Hocamız çok güzel bilgiler verdi, çok iyi oldu. Depolama konusunda yaptığımız yanlışların doğrusunu öğrendik.”

-Ahmet Gençer: “Çok faydalı bir eğitim oldu. Tarımda ekonominin bel kemiği olan Beypazarı’na özgü ürünümüz olan havuçla ilgili böyle bir eğitim yapıldığı için çok teşekkür ediyorum. Dededen kalma metotlarla yaptığımız uygulamalardaki eksiklerimizi görmüş olduk. Teknoloji kullanımının ne kadar önemli olduğunu anladık.”

-Mesut Demirarslan: “Eksiklerimizi tamamlayarak yeni ürünlerimizi daha iyi üretmek istiyoruz. Ekonomiye daha iyi katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. Depolamayı yanlış yaptığımızı gördük. Hocamıza ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim.”

ABB’nin ev sahipliğinde düzenlenen eğitimler merkez ilçelerin yanı sıra çevre ilçelerde de devam edecek. Ziraat Odası, Bölge Kooperatifleri ve yerli üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitim programı; önümüzdeki günlerde Kalecik, Şereflikoçhisar ve Polatlı ilçelerinde de gerçekleştirilecek.