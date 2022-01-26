ABB’den sosyal yardım alan ailelere et desteği

Sosyal yardım alan ailelerin Başkent Kart ile gıdadan doğal gaza kadar birçok ihtiyacı karşılanırken, bir ilke daha imza atan ABB Başkanı Yavaş, şimdi de bu ailelere çocuklarının sağlıklı beslenebilmesi için aylık ‘et desteği’ başlattıklarını açıkladı.

Ankara’da ‘insan odaklı’ ve ‘toplum sağlığı’nı önceleyen sosyal belediyecilik örneklerini her geçen gün yaygınlaştıran Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuru ile sosyal yardım alan 240 bin 792 aileye aylık birer kilo et desteği verileceğini şu sözlerle paylaştı:

“Hiç kimse yatağa aç girmesin, tüm çocuklarımız hak ettikleri gibi sağlıklı beslenebilsin. Sosyal yardımdan faydalanan 240 bin 792 ailemizin Başkent Kartlarına sadece et ve et ürünleri satın alabilecekleri 24 milyon 79 bin 200 TL’lik desteği yatırdık.”

Sosyal yardım alan aileleri gönderdiği kısa mesajla (SMS) da bilgilendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Başkent Kartlara her ay düzenli olarak yatırılacak 100 TL’lik et desteği ile alışverişlerinizi mahallenizdeki kasaplardan ya da marketlerden yapabilirsiniz. Bu destek tutarı sadece et ürünleri alışverişinde kullanılabilecektir” dedi.