Abb’den Uygun Fiyatlı Konut İmkânı

Büyükşehir Belediyesi ev sahibi olmak isteyen Başkentlilere uygun konut imkânı sağlayan yeni bir projeyi hayata geçirdi. Belediye iştiraklerinden PORTAŞ’ın kendi imkânlarıyla inşa ettiği 300 konut ve 20 villayı satışa çıkardı.