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Abb’den Uygun Fiyatlı Konut İmkânı

Büyükşehir Belediyesi ev sahibi olmak isteyen Başkentlilere uygun konut imkânı sağlayan yeni bir projeyi hayata geçirdi. Belediye iştiraklerinden PORTAŞ’ın kendi imkânlarıyla inşa ettiği 300 konut ve 20 villayı satışa çıkardı.
Abb’den Uygun Fiyatlı Konut İmkânı

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden PORTAŞ, kendi imkânlarıyla inşa ettiği “Parlamenterler Golf Life Projesi” kapsamında konutların doğrudan temin yöntemiyle satışına başladı. Eskişehir Yolu Ballıkuyumcu mevkiinde bulunan ve 300 konut ile 20 villadan oluşan proje kapsamında konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar,  internet üzerinden başvuru yapabilecek.

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300 Konut 20 Villa
ABB iştiraklerinden PORTAŞ tarafından Eskişehir Yolu Ballıkuyumcu mevkiinde inşa edilen “Parlamenterler Golf Life Projesi” kapsamında, 300 konut ve 20 villanın doğrudan temin yöntemiyle satışına başlandı. Uygun fiyat imkânı ve 2+1, 3+1, 4+1 ve villa seçeneğinden oluşan projenin ilk etap satışlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

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