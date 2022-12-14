ABB’den yeni proje: Down Sendromlu çocuklara yüzme kursu

Ankara Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’nde Down Sendromlu öğrenciler için yüzme kursu açılıyor. Yapılan bu projede çocukların hem fiziksel hem ruhsal sağlıklarının olumlu yönde etkilenmesi hedefleniyor.