ABB’den yeni proje: Down Sendromlu çocuklara yüzme kursu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aile Yaşam Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi Down Sendromlu öğrenciler için yüzme kursu açılacağı duyuruldu. Kurslar 15 Aralık 2022 tarihinde faaliyete başlayacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin down sendromlu çocuklar için yüzme kursu projesinde ruhsal ve fiziksel anlamda çocukların gelişim sağlaması hedefleniyor. Açılacak olan Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi Yüzme Kursu Ankara Keçiören’de bulunuyor.
ÇOCUKLAR SPORLA DAHA MUTLU
Sporun genel tabirle çocukların üzerinde fiziksel ve ruhsal gelişimlerinin olumlu yönde etkilendiği biliniyor. Çocukların gelişiminde oldukça etkin rol oynayan spor, kişinin hayata daha bağlı olmasını sağlıyor. Özellikle sporun çocuklarda psikomotor ve konuşma davranışlarının geliştirdiğine inanılıyor.
Yapılan proje kapsamında özel eğitim hocalarının down sendromlu çocuklara eşlik edeceği belirlendi. 15 Aralık 2022 tarihinde başlayacak kurs faaliyetlerinde 4’er kişilik seanslar 3 aylık periyotlar şeklinde devam edecek.
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