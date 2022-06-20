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ABB’nin sera projesi açıldı

Daha yeşil bir Başkent için çalışmalarını aralıksız sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, istihdama katkı sağlamak ve kendi çiçeğini üretmek amacıyla sera tesisleri kurmaya devam ediyor. 
ABB’nin sera projesi açıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla Beypazarı’nda en büyük sera projelerinden birini hayata geçirdiklerini belirterek, “12 bin metrekarelik alanda çiçek ve aromatik bitkiler yetiştirerek kentimizi süslüyor, istihdama katkı sağlıyoruz. Geleceğe yeşil ve üreten bir Başkent bırakmak için çalışıyoruz” dedi.

ABB HIZ KESMİYOR

İstihdama katkı sağlamak için yerli üreticilerden satın aldığı fideleri geliştirmeyi, yeni bitki yetiştirmeyi ve sözleşmeli üreticilerle ortak çalışma yapmayı amaçlayan ANFA Genel Müdürlüğü, en büyük sera projelerinden birini Beypazarı Çakıloba Mahallesi’nde açtı.
   Projenin hayata geçtiğini sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Beypazarı’nda belediyemizin en büyük sera projesini hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. 12 bin metrakerelik alanda çiçek ve aromatik bitkileri yetiştirerek kentimizi süslüyor, istihdama katkı sağlıyoruz. Geleceğe yeşil ve üreten bir Başkent bırakmak için çalışıyoruz” dedi. 
   
HEDEF ÜRETİMİ TEŞVİK

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve gelmesinden sonra ithal bitki ve çiçek alımına son verilmesi üzerine Başkentli üreticilerle sözleşmeli üreticilik yöntemiyle çalışma kararı alan ANFA Genel Müdürlüğü, Başkent’te uygun noktalara sera kurarak üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor. 
    Beypazarı Çakıloba Mahallesi’nde 8 bin metrekaresi kapalı, 4 bin metrekaresi ise açık olmak üzere toplam 12 bin metrekarelik alana kurulu serada; ağırlıklı olarak lavanta, kekik, biberiye, adaçayı ve nane gibi aromatik bitkiler yetiştirilecek.

ISITMA MALİYETLERİ AZALACAK

    Daha yeşil bir Başkent için sözleşmeli üreticilerden satın alınacak bitkilerin üretileceği ve tam kapasite çalışan serada aynı zamanda gül ve salon bitkilerinin üretimi de yapılacak.
    Bitki üretim maliyetlerini azaltmak hedefiyle ETİ Soda ile iş birliği yapan ANFA Genel Müdürlüğü, yeni sera tesisi ile Ankara’nın bitki ve çiçek üretiminde önemli bir ihtiyaca cevap vererek hem istihdama katkı sağlayacak hem de soda kaynağında çıkarılan sıcak suyu kullanarak ısıtma maliyetlerini azaltacak. 

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