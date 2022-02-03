ABD askerleri İdlib'de operasyon düzenledi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) askerleri, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde bir F-16 savaş uçağı ve bir helikopter desteğiyle terör örgütü DEAŞ bağlantılı olduğu iddia edilen bir şahsa yönelik operasyon girişiminde bulundu.