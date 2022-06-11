  • BIST 2.543,10
  • Altın 1029.51
  • Dolar 17.1096
  • Euro 18.0038
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 30 °C
»

ABD bütçesi mayısta 66 milyar dolar açık verdi

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, mayıs ayında geçen yılın aynı ayına oranla yaklaşık yüzde 50 azalarak 66 milyar dolar oldu.
ABD bütçesi mayısta 66 milyar dolar açık verdi

ABD Hazine Bakanlığının, mayıs ayına ilişkin bütçe dengesi raporuna göre, mayısta federal hükümetin bütçe açığı 66 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 132 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin mayısta 120 milyar dolar açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 azalarak 389 milyar dolara gerilerken, harcamaları yaklaşık yüzde 24 azalarak 455 milyar dolara indi.

Ülkede 2022 mali yılının 8. ayı olan mayıs itibarıyla toplam bütçe açığı 426 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 2 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk sekiz ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 19 azalarak 3,8 trilyon dolara gerilerken, gelirler yaklaşık yüzde 31 artışla 3,4 trilyon dolara çıktı.

ABD'nin bütçe açığı, 2021 mali yılında toplam 2,8 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı ve federal hükümet Kovid-19 salgınının etkisiyle 2020'deki 3,1 trilyon dolarlık açığın ardından ikinci en büyük bütçe açığını vermişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'de 6 Ocak Kongre baskınının duruşmasını 20 milyona yakın kişi seyretti11 Haziran 2022 Cumartesi 14:00
  • Bakan Soylu: Yabancılara 1200 mahallede ikamet kapatılacak11 Haziran 2022 Cumartesi 13:39
  • Çin'den ABD'ye Tayvan resti: Savaş başlamaktan çekinmeyiz11 Haziran 2022 Cumartesi 13:25
  • PKK'nın çocuk mezarlığı ortaya çıktı11 Haziran 2022 Cumartesi 11:50
  • Evine elektrik bağlanmayan kişinin sorunu KDK'nin kararıyla çözüme kavuştu11 Haziran 2022 Cumartesi 11:25
  • Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Diyarbakır annelerini ziyaret etti11 Haziran 2022 Cumartesi 11:21
  • İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan: Gıdada bağımsızlık, savunma sanayisi kadar önemli11 Haziran 2022 Cumartesi 11:11
  • Üsküdar'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı11 Haziran 2022 Cumartesi 10:46
  • 4 ilde idare mahkemesi kuruldu11 Haziran 2022 Cumartesi 10:28
  • Türkiye ve dünya gündemi11 Haziran 2022 Cumartesi 10:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti