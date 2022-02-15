  • BIST 2.001,94
  • Altın 813.39185
  • Dolar 13.5809
  • Euro 15.3688
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya 0 °C
»

ABD Dışişleri Bakanlığından Belarus ve Moldova'ya seyahat uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, artan Rus askeri hareketliliği üzerine Belarus ve Moldova'ya seyahat uyarısı yayımlayarak ABD vatandaşlarının bu ülkelere seyahat etmemesi ve bu ülkelerde bulunan ABD vatandaşlarının ayrılması çağrısında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığından Belarus ve Moldova'ya seyahat uyarısı

Bakanlığın Belarus'a yönelik açıklamasında, "Yasaların keyfi olarak uygulanması, gözaltı riski ve Belarus'un Ukrayna sınırı boyunca olağan dışı Rus askeri yığınağı, Kovid-19 ve ilgili giriş kısıtlamaları nedeniyle Belarus'a seyahat etmeyin. Belarus'taki ABD vatandaşları, ticari veya özel yollarla derhal ülkeden ayrılmalıdır." ifadelerine yer verildi.

31 Ocak 2022'de Dışişleri Bakanlığının, ABD hükümeti çalışanlarının aile üyelerinin Minsk Büyükelçiliği'nden ayrılmasının emredildiği hatırlatılan açıklamada, Belarus'a yönelik seyahat uyarısının "4. Seviye" olan en üst düzeye çıkarıldığı kaydedildi.

Ukrayna sınırı yakınındaki "olağan dışı ve endişe verici Rus askeri faaliyetlerindeki artışın" durumu öngörülemez hale getirdiği ifade edilen açıklamada, "Özellikle yabancıları hedef alan potansiyel taciz de mümkündür. Durumun artan değişkenliği göz önüne alındığında, ABD vatandaşlarına Belarus'a seyahat etmemeleri şiddetle tavsiye edilir." denildi.

Açıklamada, ayrıca ABD hükümetinin Belarus'taki ABD vatandaşlarına rutin veya acil hizmet sağlama kabiliyetinin Belarus hükümetinin ABD Büyükelçiliği kadrosuna ilişkin sınırlamaları nedeniyle halihazırda ciddi şekilde sınırlandırıldığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı Moldova'ya ilişkin seyahat uyarı seviyesini de en üst düzeye çıkararak ABD vatandaşlarını uyardı.

Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Kovid-19, Ukrayna çevresindeki olağan dışı ve endişe verici Rus askeri faaliyetleri ile ayrılıkçı Transdinyester bölgesi ile merkezi hükümet arasındaki çözülmemiş çatışma nedeniyle Moldova'ya seyahat etmeyin. Transdinyester'deki ABD vatandaşları, ticari veya özel yollarla derhal ayrılmalıdır."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şırnak’ta terör operasyonu:18 gözaltı14 Şubat 2022 Pazartesi 16:40
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne geldi14 Şubat 2022 Pazartesi 16:28
  • Bolu Gölköy Barajı'nda su seviyesi son yağışlarla yüzde 80'e ulaştı14 Şubat 2022 Pazartesi 16:21
  • Diyarbakır anneleri Gara şehitleri için mevlit okuttu14 Şubat 2022 Pazartesi 16:18
  • 14 Şubat’a özel toplu nikah töreni; 14 çift evlendi14 Şubat 2022 Pazartesi 15:56
  • Otomobilde kurşunlanarak öldürülen kuzenler Emine ve Tuğçe, toprağa verildi14 Şubat 2022 Pazartesi 15:55
  • Van merkezli 3 ilde terör operasyonu14 Şubat 2022 Pazartesi 15:54
  • Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı14 Şubat 2022 Pazartesi 15:26
  • Fırat Çakıroğlu davasında yeni gelişme!14 Şubat 2022 Pazartesi 15:17
  • AK Parti'li Kabaktepe'den 6 parti açıklaması: Aday kavgası yapacaklar14 Şubat 2022 Pazartesi 14:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti