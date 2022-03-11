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ABD Hazine Bakanı enflasyonun bu yıl 'rahatsız edici' düzeyde yüksek kalmasını bekliyor

ABD Hazine Bakanı Yellen, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle enflasyonun bu yıl "rahatsız edici" düzeyde yüksek kalmasının beklendiğini ifade etti.
ABD Hazine Bakanı enflasyonun bu yıl 'rahatsız edici' düzeyde yüksek kalmasını bekliyor

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin CNBC kanalına verdiği röportajda, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin çok fazla belirsizlik olduğunu belirtti.

Bu durumun enflasyonu şiddetlendirdiğini aktaran Yellen, yılın ikinci yarısına ilişkin tahminde bulunmakta zorlandığını kaydetti.

Yellen, "12 aylık enflasyon rakamlarının rahatsız edici derecede yüksek kaldığı bir yıl daha görmemiz muhtemel." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının daha fazla belirsizliğe yol açtığını vurgulayan Yellen, savaşın ham petrol ile buğday dahil olmak üzere birçok emtianın fiyatını artırdığını aktardı.

Yellen, "Benzin fiyatlarında çok anlamlı bir artış gördük ve tahminime göre gelecek ay Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşının ABD enflasyonu üzerindeki etkisinin daha fazla kanıtını göreceğiz" ifadesini kullandı.

Enflasyonun çözülmesi gereken bir sorun olduğunu belirten Yellen, ancak ABD'de resesyon beklemediğini kaydetti.

Yellen, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu kontrol altına alma ve ABD ekonomisi için "yumuşak bir iniş" sağlama kabiliyetine güvendiğini aktardı.

ABD Çalışma Bakanlığının verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık yüzde 0,8 artarken, yıllık yüzde 7,9 ile 1982'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ham petrol ve diğer emtia fiyatlarını artırması nedeniyle enflasyonun gelecek aylarda daha da hızlanmasının beklendiğini belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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