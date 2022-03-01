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ABD Hazine Bakanlığı: ABD finansal sistemi düzenli bir şekilde işlemeye devam ediyor

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından bu yana ABD finansal sisteminin "düzenli bir şekilde" işlemeye devam ettiğini bildirdi.
ABD Hazine Bakanlığı: ABD finansal sistemi düzenli bir şekilde işlemeye devam ediyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Finansal İstikrar Gözetim Konseyi, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.

Söz konusu toplantıda konseyin "Rusya'nın sebepsiz yere Ukrayna'yı işgaliyle" ilgili uluslararası gelişmeler hakkında güncel bilgileri aldığı belirtilen açıklamada, "Konsey, ABD finansal sisteminin düzenli bir şekilde işlemeye devam ettiğini kaydetti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, konseyin finansal gelişmeleri izlemeye devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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