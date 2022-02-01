  • BIST 2.028,83
  • Altın 765.42115
  • Dolar 13.3803
  • Euro 15.0787
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -2 °C
»

ABD Hazinesi ilk çeyreğe ilişkin borçlanma tahminini 729 milyar dolara yükseltti

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 476 milyar dolardan 729 milyar dolara yükseltti.
ABD Hazinesi ilk çeyreğe ilişkin borçlanma tahminini 729 milyar dolara yükseltti

Bakanlık, bu yılın ocak-mart ve nisan-haziran dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı.

Açıklamada, Hazinenin bu yılın ilk çeyreğinde 729 milyar dolar borçlanmasının beklendiği belirtildi.

Mart sonu nakit dengesinin 650 milyar dolar olacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, borçlanma öngörüsünün geçen yıl kasım ayında duyurulan tahminden 254 milyar dolar fazla olduğu bildirildi.

Açıklamada, Hazinenin 2022'nin ikinci çeyreğinde de 66 milyar dolar borçlanmasının ve haziran sonu nakit dengesinin 700 milyar dolar olmasının beklendiği ifade edildi.

Hazinenin geçen yıl ekim-aralık döneminde ise 689 milyar dolar borçlandığı vurgulanan açıklamada, söz konusu çeyrek sonunda nakit dengesinin 406 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, geçen yıl kasım ayında paylaştığı tahminde, Hazinenin dördüncü çeyrekte 1,02 trilyon dolar borçlanmasının beklendiğini, geçen yıl aralık sonu nakit dengesinin 650 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü duyurmuştu.

Enflasyon görünümü belirsiz
Öte yandan Hazine Bakanlığından yapılan bir diğer açıklamada, Ekonomi Politikasından Sorumlu Bakan Yardımcısı Benjamin Harris'in değerlendirmeleri paylaşıldı.

Enflasyon görünümünün belirsiz olduğuna işaret eden Harris, Kovid-19 salgınının azalmasının, mal talebinin zayıflamasının ve arz darboğazlarının gevşemesinin yıl boyunca enflasyonist baskıları azaltmasının beklenebileceğini ifade etti.

Harris, enerji fiyatlarının 2022'de istikrara kavuşmasını beklediğini ancak jeopolitik istikrarsızlığın fiyatları daha da yükseltebileceğini aktardı.

Salgının seyrinin ABD'nin ekonomik görünümü için birincil aşağı yönlü risk olmaya devam ettiğini belirten Harris, salgının Çin ve Güneydoğu Asya'da devam eden karantina önlemleri nedeniyle tedarik zincirlerinin toparlanmasını tehlikeye atmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küresel piyasalar pozitif seyrediyor01 Şubat 2022 Salı 09:38
  • Dolar düştü, altın yükseldi01 Şubat 2022 Salı 09:27
  • Faiz belirleme yetkisi Merkez Bankası'na verildi! Yurtdışındaki vatandaşlar için TL kararı01 Şubat 2022 Salı 09:26
  • BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak01 Şubat 2022 Salı 09:16
  • İş dünyası, Kredi Garanti Fonu kefaletiyle kullandırılacak destek paketlerinden memnun01 Şubat 2022 Salı 09:15
  • Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi, kış sezonuna yüzde 100 doluluk oranıyla girdi31 Ocak 2022 Pazartesi 16:06
  • Merkez Bankası, hükümete 'Açık Mektup' gönderdi31 Ocak 2022 Pazartesi 16:01
  • Bankacılık sektörünün aktifleri 9,2 trilyon liraya ulaştı31 Ocak 2022 Pazartesi 15:21
  • Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup! 'Liralaşma'yı anlattı31 Ocak 2022 Pazartesi 15:01
  • Avro Bölgesi dördüncü çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü31 Ocak 2022 Pazartesi 14:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti