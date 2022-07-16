  • BIST 2.382,44
  • Altın 955.072
  • Dolar 17.3949
  • Euro 17.5404
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 26 °C
»

ABD: İran ile nükleer anlaşma için çalışırken, ekonomik baskıyı da sürdüreceğiz

BD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İran ile nükleer anlaşmaya geri dönülmesi için çalıştıklarını ve anlaşmanın masada hazır beklediğini belirtirken, öte yandan İran'a ekonomik baskıyı da sürdüreceklerini kaydetti.
ABD: İran ile nükleer anlaşma için çalışırken, ekonomik baskıyı da sürdüreceğiz

Biden'a Orta Doğu ziyaretinde eşlik eden Sullivan, ABD'nin İran politikasına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İran ile nükleer anlaşmaya varılması için son bir tarih belirlemediklerini belirten Sullivan, "Anlaşma masada. İranlılar bu anlaşmaya razı gelirse, biz nükleer anlaşmanın şartlarına tamamen geri dönmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Sullivan, bir taraftan anlaşma için beklerken diğer taraftan da İran'a ağır ekonomik yaptırımlar uygulamayı sürdürdüklerine işaret ederek, "İran ile nükleer anlaşmaya geri dönmek için müzakere masasındaki çalışmalarımız sürerken, İran'a ekonomik baskıyı da devam ettireceğiz." diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yellen'dan G20'ye kısa vadeli gıda güvensizliği krizine karşı harekete geçme çağrısı16 Temmuz 2022 Cumartesi 11:00
  • Almanya'da 2 milyondan fazla kişi gıda yardımı alıyor16 Temmuz 2022 Cumartesi 10:22
  • Libya'dan kritik petrol hamlesi: İhracat 3 ay sonra yeniden başladı16 Temmuz 2022 Cumartesi 09:19
  • Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den G20 diplomasisi15 Temmuz 2022 Cuma 13:43
  • Mücevher sektörü yılın ilk yarısında 2,7 milyar dolarlık ihracat yaptı15 Temmuz 2022 Cuma 13:41
  • Mobilya ihracatının 2023'te 10 milyar doları aşması bekleniyor15 Temmuz 2022 Cuma 13:39
  • Trakya'da sertifikalı buğday tohumu verimiyle öne çıkıyor15 Temmuz 2022 Cuma 13:37
  • İş dünyasından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı15 Temmuz 2022 Cuma 12:25
  • Sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı14 Temmuz 2022 Perşembe 10:08
  • ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı14 Temmuz 2022 Perşembe 09:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti