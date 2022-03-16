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ABD kalıcı saat uygulamasına geçiyor: İlk adım atıldı

ABD Senatosu, ülkede yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesine ilişkin hazırlanan yasa tasarısını onayladı.
ABD kalıcı saat uygulamasına geçiyor: İlk adım atıldı

Türkiye’de uzun zamandır uygulanan ve eleştirilen sürekli yaz saati uygulaması, ABD’de senato tarafından onaylandı.

Cumhuriyetçi Senator Marco Rubio sponsorluğunda sunulan tasarı, Senato Genel Kurulunda oy birliği ile kabul edildi.

Rubio yaptığı konuşmada, yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesinin birçok açıdan yararlı olacağını, ancak tasarının yasalaşması durumunda uygulanmaya 20 Kasım 2023'te başlanacağını belirtti.

öz konusu tasarı Temsilciler Meclisinden de onay alırsa, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın masasına gidecek.

TÜRKİYE'YE 6 YILDA 6 MİLYAR TL TASARRUF SAĞLADI

Türkiye, kalıcı yaz saati uygulaması ile her yıl 1 milyar lirayı aşan oranlarda tasarruf elde etti. Uygulamanın başlamasından bu yana elde edilen toplam tasarruf 6,82 milyar kilowaatsaati buldu.

Yani 2020 yılında kişi başı elektrik tüketimi 3 bin 661 kilowaatsaat olarak hesaplandığında 1.9 milyon kişinin bir yıllık elektrik ihtiyacı buradan elde edilen tasarrufla sağlanmış oldu. Bu tasarrufun parasal karşılığı ise tek zamanlı tarifeye göre 3,97 milyar lira olurken, farklı saat aralıklarında farklı fiyat tarifelerinin uygulandığı üç zamanlı tarifeye göre ise 5,94 milyar lira civarında olduğu hesaplandı.

AVRUPA TÜRKİYE'NİN İZİNDE

Türkiye'nin kalıcı yaz saatinde öncü olması sonrasında, ortaya çıkan enerji tasarrufu verileri Avrupa'yı da bu konuda harekete geçmeye zorladı. Avrupa Birliği Komisyonu, önceki yıllarda kıta genelinde 4,6 milyon Avrupalının görüşüne başvurarak yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirmeyi masaya yatırdı. Ankete katılan Avrupalıların yüzde 80'den fazlası Türkiye'de uygulamada olan kalıcı yaz saatinden yana oy kullandı.

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