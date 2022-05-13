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ABD ordusundan Suriye'deki üslerine takviye

ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde bulunan üs ve askeri noktalarını güçlendirmeye devam ediyor.
ABD ordusundan Suriye'deki üslerine takviye

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya destek veren ABD ordusu, sabah saatlerinde Irak-Suriye sınırındaki el-Velid kapısından toplam 70 tırlık yeni askeri sevkiyat gerçekleştirdi.

Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde ABD güçlerine ait üs ve askeri noktalara giden askeri konvoylarda çok sayıda zırhlı araç, üstü kapalı tırlar, mühimmat ve lojistik malzeme taşıyan tırlar yer aldı.

ABD'nin Suriye'deki varlığı
ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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