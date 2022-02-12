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ABD Polonya'ya 3 bin ilave asker gönderiyor

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya-Ukrayna krizinin tırmanması üzerine Polonya'ya 3 bin ilave asker gönderilmesi talimatı verdi.
ABD Polonya'ya 3 bin ilave asker gönderiyor

ABD Savunma Bakanlığından üst düzey bir yetkili, "Başkan'ın direktifi üzerine Bakan Austin bugün Fort Bragg'da konuşlu 82'inci Hava İndirme Tümeni'nden geriye kalan 3 bin askerin de Polonya'ya sevk edilmesi talimatını verdi." dedi.

Birliğin gelecek günlerde bölgeye intikal edeceğine işaret eden yetkili, daha önce aynı tümenden 1700 askerin Polonya'ya sevk edildiğini, bununla birlikte 82'inci Hava İndirme Tümeni'ndeki tüm askerlerin bölgeye sevk edilmiş olacağını ifade etti.

Birliğin, Afganistan çekilme sürecini komutan eden Tümgeneral Christopher Donahue tarafından komuta edildiğini aktaran yetkili, Almanya'ya sevk edilmesi emredilen 18'inci Hava İndirme Kolordusu'na bağlı 300 askerin de Almanya'ya ulaştığını bildirdi.

Yetkili, "Toplamda bu 5 bin ek personel, çok sayıda görev yapabilen, manevra kabiliyeti yüksek ve esnek bir kuvvetten oluşuyor. NATO müttefiklerimize güvence vermek, NATO'nun doğu kanadına yönelik herhangi bir olası saldırganlığı caydırmak, ev sahibi ülke kuvvetlerine eğitim vermek ve çok çeşitli beklenmedik durumlara katkıda bulunmak için konuşlandırılıyorlar." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden daha önce Almanya'da konuşlu 1000 ABD askerinin Romanya'ya kaydırılması, 18'inci Hava İndirme Kolordusu'ndan 300 askerin Almanya'ya sevk edilmesi ve 82'inci Hava İndirme Tümeni'nden de 1700 askerin Polonya'ya sevk edilmesi talimatını vermişti.

ABD ayrıca, NATO Mukabele Gücünün aktifleştirilmesi durumunda Avrupa'ya sevk etmek üzere 8 bin 500 askeri de teyakkuza geçirmişti.

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