ABD, Putin'in doğu Ukrayna kararını kınadı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararını şiddetle kınadıklarını açıkladı.

Beyaz Saray, Biden'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Rusya'nın Donbas'taki ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıması kararının ve sonrasında atılacak adımların ele alındığı görüşmeden Biden, Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Görüşmede Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik daha ileri bir işgal adımına yaptırımlarla verecekleri "güçlü" karşılığa ilişkin Zelenskiy'i bilgilendirdi ve Kiev yönetimine tam destek verdiğini dile getirdi.

"Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açık bir saldırıdır"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararını şiddetle kınadıklarını açıkladı.

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Putin'in sözde "Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini" "bağımsız" olarak tanıma kararını şiddetle kınıyoruz. Duma'nın bu konuda ilk talepte bulunduğunda söylediğimiz gibi bu karar, Rusya'nın Minsk anlaşmaları kapsamındaki taahhütlerinin tamamen reddettiğini gösteriyor; Rusya'nın iddia ettiği diplomasiye bağlılığıyla doğrudan çelişiyor ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açık bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Blinken devletlerin, tehdit veya kuvvet kullanımı yoluyla yaratılan yeni bir "devleti" tanımama ve başka bir devletin sınırlarını bozmama yükümlülüğü olduğunu ifade eden Blinken, "Rusya'nın kararı, Başkan Putin'in uluslararası hukuka ve normlara karşı alenen saygısızlığının bir başka örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD vatandaşlarının Ukrayna'nın "Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri" olarak adlandırılan bölgelerde tüm yeni yatırımlarını, ticaretini ve finansmanını yasaklayan bir Başkanlık Kararnamesini imzalayacağını hatırlatan Blinken, Rusya'nın eylemine yanıt olarak uygun adımları atmak için Ukrayna ve diğer ortakları ile koordinasyona devam edeceklerini kaydetti.

ABD ve Ukrayna Genelkurmay Başkanları bölgedeki son gelişmeleri telefonda görüştü

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde Donestk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararı ve buralara asker sevk etme talimatı üzerine Ukrayna Genelkurmay Başkanı Korgeneral Valery Zaluzhny ile telefonda görüştü.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, yaptığı yazılı açıklamada, görüşmede iki komutanın bölgedeki gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

Butler, "Askeri liderler, Doğu Avrupa'daki güvenlik ortamına ilişkin görüşlerini ve değerlendirmelerini paylaştı. Genelkurmay Başkanı, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteği bir kez daha teyit etti. Ukrayna, NATO'nun önemli bir ortağıdır ve Avrupa'da barış ve istikrarın korunmasında kritik bir rol oynamaktadır." ifadelerine yer verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Donbas'taki ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasıyla ilgili çağrısına cevap vermek için güvenlik konseyi toplantısından bir süre sonra televizyondan halka hitap etmişti.

Putin yaptığı konuşmada, Kiev yönetiminin "Donbas'ta askeri karar dışında hiç bir kararı tanımadığını" belirterek, "Bu bağlamda, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını bir an önce tanımak için çok geç kalınmış bir kararı almayı gerekli görüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Konuşmasının ardından Putin, Kremlin Sarayı'nda sırayla sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti, ardından sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzaladı. İmza töreninde söz konusu yönetimlerin temsilcileri de hazır bulunmuş, Rusya ile ayrılıkçıların sözde yönetimleri arasında "dostluk" ve "iş birliği" anlaşmaları da imzalanmıştı.

Kısa bir süre sonra ise Putin'in bu iki bölgede "barışı temin etmek üzere" askeri sevkiyat yapılması için Rus ordusuna talimat verdiği duyurulmuştu.