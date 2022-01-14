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ABD Senatosu, Kuzey Akım-2'yi hedef alan yaptırım tasarısını reddetti

ABD'nin Texas Senatörü Ted Cruz'un sunduğu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda Rus gazını Avrupa'ya taşımayı amaçlayan Kuzey Akım-2 boru hattı projesine yönelik kapsamlı yaptırımlar içeren yasa tasarısı Senato'da kabul edilmedi.
ABD Senatosu, Kuzey Akım-2'yi hedef alan yaptırım tasarısını reddetti

Washington'da, Ukrayna sınırına yakın bölgelere askeri yığınak yapan Rusya'nın askeri bir operasyona kalkışması durumunda atacağı muhtemel adımlar konuşulmaya devam ederken kongrede ilginç bir yasa tartışması yaşandı.

Cumhuriyetçi Senatör Cruz'un sunduğu, Rus gazını Avrupa'ya taşımayı amaçlayan Kuzey Akım-2 boru hattı projesine yönelik yaptırım yasasına karşılık Demokratlar yeni bir yaptırım yasası sundu ve Cruz'un tasarısının senatoda reddedilmesini sağladı.

Geçmesi için 60 oy alması gereken tasarı, Senato'da yapılan oylamada 55 "evet" oyu alabildi.

Tasarıya sponsorluk yapan California Senatörü Demokrat Jeanne Shaheen bile tasarıya "hayır" oyu verdi.

Shaheen yaptığı açıklamada, Rusya'ya karşı Washington'da birlik içinde hareket etmek ve Demokratların sunduğu tasarıya destek vermek için Cruz ile hazırladıkları tasarıya karşı oy kullandığını ifade etti.

Cruz'un tasarısının başarısız olmasının önemli bir nedeni de New Jersey Senatörü Demokrat Bob Menendez ve ABD Başkanı Joe Biden'ın tasarıya karşı çıkmasıydı.

Hem Menendez hem de Biden, Kuzey Akım-2 boru hattının yerine Rus hükümet yetkililerinin ve finans kuruluşlarının hedef alınması gerektiğini savunuyor.

Menendez, Cruz'un tasarısına karşı koymak için 12 Ocak'ta yeni bir yaptırım tasarısı sunmuştu.

Tasarıda, Moskova'nın Ukrayna'ya saldırı girişiminde bulunması durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dahil olmak üzere üst düzey Rus sivil ve askeri yetkililer ile kilit finans kuruluşlarına kapsamlı yaptırımlar uygulanması öngörülüyor.

Beyaz Saray tarafından desteklenen tasarı, Ukrayna'nın güvenliğine destek vermeye yönelik maddeler de içeriyor.

Tasarıda aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda Kuzey Akım-2 boru hattının faaliyete geçmemesi gerektiğini savunan bir madde de bulunuyor.

Menendez'in tasarısının Senato genel kurulunda oylanması henüz takvime alınmış değil.

Kaynak: Haber Kaynağı
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