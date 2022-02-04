  • BIST 1.957,90
  • Altın 780.43129
  • Dolar 13.5565
  • Euro 15.5352
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -1 °C
»

ABD, Ürdün'e 4,21 milyar dolarlık F-16 satışına onay verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'e 4,21 milyar dolar değerinde F-16 Blok 70 serisinin satışına onay verdi.
ABD, Ürdün'e 4,21 milyar dolarlık F-16 satışına onay verdi

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'e tahmini değeri 4,21 milyar dolar olan F-16 C/D Blok 70 uçağı ve ilgili ekipmanlarının satışının onaylanmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde 12 adet F-16C Blok 70 ve 4 adet F-16D Blok 70 uçağı ile 5 yedek motor ve diğer destek ekipmanının yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, satışın Ürdün'ün güvenliğine önemli katkı sağlayacağı ancak bölgedeki güç dengesini değiştirmeyeceği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları sadece ABD yönetimi açısından satışın bir mahzuru olmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresinin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatar heyetini kabul etti03 Şubat 2022 Perşembe 23:15
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Zelensky ile YDSK toplantısına katıldı03 Şubat 2022 Perşembe 21:30
  • TPAO, Türkali-1 tespit kuyusunda tüm testleri tamamladı03 Şubat 2022 Perşembe 16:45
  • ABD Başkanı Biden, DEAŞ elebaşını Suriye'de öldürdüklerini açıkladı03 Şubat 2022 Perşembe 16:41
  • Merkez Bankası rezervleri 110,2 milyar dolar oldu03 Şubat 2022 Perşembe 15:34
  • Yunanistan sınırında donarak ölen düzensiz göçmenlerin cenazeleri İstanbul'a getirildi03 Şubat 2022 Perşembe 15:33
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Er Tarcan'ın ailesine başsağlığı mesajı03 Şubat 2022 Perşembe 15:32
  • Kendisi, eşi ve oğlunu siyanürle zehirleyen babanın intihar notu adli tıp raporuyla doğrulandı03 Şubat 2022 Perşembe 15:31
  • HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı03 Şubat 2022 Perşembe 15:30
  • Rekabet Kurulu'ndan Coca Cola İçecek'e soruşturma03 Şubat 2022 Perşembe 15:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti