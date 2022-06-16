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ABD: Üst düzey DEAŞ teröristi ele geçirildi

ABD öncülüğündeki DEAŞ ile mücadele koalisyonu, Suriye'de düzenledikleri bir operasyonda DEAŞ'ın önemli elebaşlarından birini ele geçirdiklerini açıkladı.
ABD: Üst düzey DEAŞ teröristi ele geçirildi

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Koalisyon güçleri, 16 Haziran'da Suriye'deki bir operasyon sırasında üst düzey bir DEAŞ liderini gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişinin, örgütün deneyimli bir bomba yapımcısı, grubun Suriye'deki üst düzey elebaşlarından ve yöneticilerinden biri olduğu değerlendirildi" ifadelerine yer verildi.

Operasyonun Suriye’nin tam olarak hangi bölgesinde ve nasıl icra edildiğine açıklamada yer verilmedi.

Operasyonda ele geçirilen DAEŞ elebaşının kimliğine dair detaylar da açıklamada yer almadı.

Açıklamada. "Operasyon sırasında herhangi bir sivil zarar görmedi ve Koalisyon hava araçlarına veya araçlarına herhangi bir zarar gelmedi. Koalisyon güçleri, kalıcı yenilgilerini sağlamak için saklandıkları her yerde DEAŞ kalıntılarını avlamaya devam edecek" değerlendirmesinde bulunuldu.

Medyanın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde operasyonun helikopterlerle Suriye’nin kuzeyinde yapıldığı belirtildi.

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