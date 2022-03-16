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ABD, YPG/PKK işgalindeki bölgelere sevkiyatını artırdı

ABD ordusu, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki petrol sahalarında bulunan üslerine, Irak toprakları üzerinden 150'ye yakın araçtan oluşan askeri ve lojistik takviye konvoyu gönderdi.
ABD, YPG/PKK işgalindeki bölgelere sevkiyatını artırdı

Suriye'de varlık gösteren ABD güçleri, İran'ın Erbil'e düzenlediği füze saldırısının ardından Haseke ve Deyrizor'da bulunan petrol sahalarındaki üslerine takviyeleri artırdı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, 14 - 15 Mart'ta Irak'ın Suriye sınırındaki El-Velid sınır kapısı üzerinden giriş yapan onlarca tırdan oluşan konvoy, Haseke iline bağlı Rümeylan bölgesindeki üsse vardı.

YPG/PKK'nın işgalindeki petrol sahasına ulaşan 150 araçlık iki konvoyda 30'a yakın Humvee tipi zırhlı askeri araçlar, akaryakıt tankeri ve çok sayıda mühimmat yer aldı.

İran’ın Erbil’e düzenlediği füze saldırısı sonrası ABD güçlerinin Suriye'ye sevkiyatı artırması dikkati çekti.

Deyrizor'daki ABD üssü ocakta saldırılarla hedef alınmıştı
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde bulunan Ömer Petrol Sahası'nda ABD güçlerinin konuşlandığı bölgenin çevresine 15 Ocak'ta roketle saldırı düzenlenmişti.

Deyrizor'da İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği Mayadin ilçesinden de 5 Ocak'ta ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer Petrol Sahası'nın çevresine roketle saldırı yapılmıştı. Olayın ardından ABD güçleri de topçu atışlarıyla Mayadin'i hedef almıştı.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, 4 Ocak'ta Suriye'nin doğusunda ABD askerleri tarafından kullanılan tesise yönelik tehdit oluşturan kısa menzilli füze mevzilerini vurmuştu.

Koalisyon güçlerinden yapılan açıklamada, fırlatma mevzilerinin "Yeşilköy bölgesi yakınlarında tehlike oluşturduğu" ve meşru müdafaa amacıyla vurulduğu ifade edilmişti.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunurken il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde yer alıyor.

ABD'nin Suriye'deki varlığı
ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de, Humus Çölü'ndeki El Tanıf Üssü'nün yanı sıra Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde en az 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına sürekli takviye gönderiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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