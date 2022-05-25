  • BIST 2.391,27
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.0565
  • Euro 17.2594
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 21 °C
»

ABD'de 5 ayda okullara düzenlenen silahlı saldırılarda 27 kişi öldü

ABD'de her yıl okullara onlarca silahlı saldırı düzenleniyor, saldırılar sonucunda yüzlerce kişi hayatını kaybediyor.
ABD'de 5 ayda okullara düzenlenen silahlı saldırılarda 27 kişi öldü

ABD Deniz Yüksek Lisans Okulunun Ulusal Savunma ve Güvenlik Merkezi'ndeki "K-12 Okul Saldırıları" veri tabanının baş araştırmacısı David Riedman, yılbaşından bu yana okullara düzenlenen silahlı saldırılar sonucunda 27 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) yayımladığı rapora göre, 2021'de aynı sebeple saldırganlar hariç 103 kişi öldü, 140 kişi yaralandı.

Raporda, 2021'deki saldırı olaylarının (243) 2020’ye (164) göre yüzde 48 arttığı belirtildi.

Öte yandan, 2021'de okul saldırılarında ölenlerin sayısının son beş yılın en yükseği olduğu bildirildi.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2020'ye oranla 2021'de yüzde 171 arttı.

ABD'deki en büyük okul saldırıları
Son olarak dün, ABD'nin Teksas eyaletindeki bir okula düzenlenen silahlı saldırıda, ilkokuldan 18 çocuk ile 2 yetişkin ve saldırgan dahil şu ana kadar 21 kişi öldü.

Saldırının, Teksas tarihinde en ölümcül okul saldırısı olduğu kaydedilirken, 2012'de 28 kişinin öldürüldüğü Connecticut'taki Sandy Hook ilkokulu saldırısından sonra ülkedeki ikinci büyük saldırı olduğu belirtiliyor.

Mayıs 2018: Houston bölgesindeki bir liseye saldırı düzenleyen 17 yaşındaki biri 10 kişiyi öldürdü. Saldırgan, cinayetle suçlandı.

Şubat 2018: Florida, Parkland'deki okulda meydana gelen saldırıda 14 öğrencinin yanı sıra 3 personel yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Cinayetle suçlanan şüphelinin 20 yaşında olduğu belirtildi.

Ekim 2015: Oregon'daki bir okulda 9 kişiyi öldürüp, 9'unu yaralayan saldırgan daha sonra kendi yaşamına da son verdi.

Aralık 2012: 19 yaşındaki bir adam Connecticut, Newtown'daki evinde annesini öldürdükten sonra yakındaki Sandy Hook İlkokuluna silahlı saldırı düzenledi. Saldırgan, 20 öğrenci ve 6 öğretmeni öldürdükten sonra kendisini vurdu.

Nisan 2007: Blacksburg, Virginia'daki kampüste 32 kişiyi öldüren 23 yaşındaki öğrenci, kendisini de öldürdü. Olayda birçok kişi yaralandı.

Mart 2005: 16 yaşındaki bir öğrenci, Minnesota'daki evlerinde büyükbabasını ve onun arkadaşını öldürdü, ardından yakındaki Red Lake Lisesine gitti ve burada kendini vurmadan önce beş öğrenciyi, bir öğretmeni ve bir güvenlik görevlisini öldürdü.

Nisan 1999: Colorado, Littleton'daki okulda iki öğrenci 12 arkadaşını ve bir öğretmeni öldürdü ve kendilerini öldürmeden önce birçok kişiyi de yaraladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 58 kilogram kokain yakalandı25 Mayıs 2022 Çarşamba 13:29
  • Bakan Yanık açıkladı! 295 milyon TL...25 Mayıs 2022 Çarşamba 12:48
  • Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan' açıklamasına Destici'den tepki25 Mayıs 2022 Çarşamba 12:47
  • Yüksek manevra kabiliyetli yangın söndürme uçakları İzmir'e geldi25 Mayıs 2022 Çarşamba 12:01
  • Gündüz 'kartal' gece 'yarasa' F-16'lar, her şartta göreve hazır25 Mayıs 2022 Çarşamba 12:00
  • Bakan Karaismailoğlu: YTÜ Kampüsü 5G test alanı olacak25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:30
  • Baykal ve MHP'lilere kaset kumpasında 2 eski polis tutuklandı25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:13
  • Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Ukrayna'nın 1016 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:12
  • Sahil Güvenlik personelinin lisansüstü eğitimine ilişkin esaslar belirlendi25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:02
  • Sehitler, Hakkari'de düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti