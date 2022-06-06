  • BIST 2.644,83
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.5896
  • Euro 17.8082
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 26 °C
»

ABD'de bedava verilen koltuğun içinden 36 bin dolar çıktı

ABD'nin California eyaletinde bir kadın, internetten bulduğu ücretsiz kullanılmış koltuğun içinde gizlenmiş 36 bin dolar buldu.
ABD'de bedava verilen koltuğun içinden 36 bin dolar çıktı

CNN'e konuşan, Vicky Umado, hayatını kaybeden birinin ailesi tarafından internet sitesinden bedava verilen koltuğu alarak evine getirdiğini söyledi.

Umado, "Koltuğu temizlerken yastığın içinde ısı pedlerine benzer katı şeyler hissettim. Çıkarıp baktığımda zarflara gizlenmiş 36 bin dolar tutarında para olduğunu gördüm." dedi.

Parayı iade etmek için koltuğu aldığı aile ile hemen temasa geçen Umado, bunun karşılığında da kendisine 2 bin 200 dolar ödül verildiğini kaydetti.

Umado, ödülle kendisine yeni bir buzdolabı aldığını ve çok mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsa haftaya yükselişle başladı06 Haziran 2022 Pazartesi 10:43
  • Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması: Artış alt gruplar geneline yayıldı06 Haziran 2022 Pazartesi 10:16
  • ﻿Bakan Dönmez duyurdu: Kritik bir safha daha geçildi06 Haziran 2022 Pazartesi 09:49
  • Bakan Dönmez: Karadeniz gazında kritik bir safhayı daha geride bıraktık06 Haziran 2022 Pazartesi 09:31
  • Cif, İstanbul Boğazı'nda 29 tondan fazla atık topladı06 Haziran 2022 Pazartesi 09:30
  • Küresel piyasalar, yeni haftada ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı06 Haziran 2022 Pazartesi 09:29
  • Toprak Mahsulleri Ofisi, 2022 hububat alım detaylarını belirledi06 Haziran 2022 Pazartesi 09:29
  • Otomotiv sektörü mayısta 2,3 milyar dolarlık ihracat yaptı05 Haziran 2022 Pazar 16:28
  • Japon firmaların toplam araç üretimi nisanda yüzde 20,1 düştü05 Haziran 2022 Pazar 09:34
  • Mercedes, dünya çapında yaklaşık 1 milyon aracını geri çağıracak05 Haziran 2022 Pazar 09:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti