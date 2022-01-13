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ABD'de Biden'a olan halk desteği yüzde 33'e düştü

ABD'de yapılan bir anket, halkın sadece üçte birinin Başkan Joe Biden'ın performansından memnun olduğunu ortaya koydu.
ABD'de Biden'a olan halk desteği yüzde 33'e düştü

Quinnipiac Üniversitesi tarafından yapılan bir ankette, Biden'a halk desteğindeki düşüşün devam ettiği görüldü.

Ankete katılanların yüzde 33'ü Biden'ın başkanlıktaki performansını beğendiğini belirtti.

Ankete katılan Demokratların yüzde 75'i Biden'ın performansından memnun olduğunu söylerken, bağımsız seçmenlerin sadece yüzde 25'i Biden'ın performansını beğendiğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 57'si Biden'ın ekonomi performansından, yüzde 54'ü dış politikasından, yüzde 55'i ise Kovid-19 ile mücadelesinden memnun olmadıklarını aktardı.

Biden yönetimi son dönemde, artan benzin fiyatları, son 39 yılın zirvesindeki enflasyon ve Kovid-19 vakalarının en yüksek seviyeye ulaşması nedeniyle sıkça eleştiriliyor ve anketlerde destek kaybediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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