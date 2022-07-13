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ABD'de enflasyon rekor kırdı: 41 yılın zirvesi

ABD'de tüketici fiyatları yukarı yönlü hareketini sürdürerek, analistlerinin tahminlerinden de yukarı geldi. Yıllık enflasyon % 9.1 e yükselerek beklentilerin üstüne çıktı
ABD'de enflasyon rekor kırdı: 41 yılın zirvesi

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziran ayında yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesine çıktı.

HAZİRAN AYINDAKİ ARTIŞ BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

ABD'de tüketici fiyatları haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti​.

Reuters anketine katılan analistler tüketici fiyatlarının yüzde 1,1 artış kaydedeceğini tahmin ediyordu.

FED'İN FAİZ ARTIŞI ENFLASYONU DÜŞÜREMEDİ

Enflasyonu düşürmek için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırma kararlarına rağmen enflasyon, haziranda da artışını sürdürdü.

FED, ENFLASYON HEDEFİNDEN DAHA DA UZAKLAŞTI

Fed, politika faizini son toplantıda 75 baz puan artışla yüzde 1,50-1,75 seviyesine çıkardı. Böylelikle Fed, 1994 yılından bu yana en sert faiz artışını gerçekleştirmiş oldu. Fed karar metninde, yüzde 2'lik enflasyon hedefine dönme konusunda güçlü bir taahhüde sahip olduğuna vurgu yapmıştı.

YILLIK BAZDA ENFLASYON 41 YILIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Yıllık bazda değişime bakıldığında tüketici fiyatları haziran ayında yüzde 9,1 ile beklentilerin üzerinde arttı. Reuters anketine katılan analistler enflasyonun yıllık bazda yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyorlardı. Tüketici fiyatları mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8,6 artmıştı.

Çekirdek enflasyon haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 ile beklentilerin üzerinde arttı. Reuters anketine katılan ekonomistler çekirdek enflasyonun yıllık bazda yüzde 5,7 seviyesinde olacağını öngörüyorlardı. Mayıs ayında çekirdek enflasyon yüzde 6 seviyesinde açıklanmıştı

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