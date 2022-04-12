  • BIST 2.438,49
  • Altın 926.066
  • Dolar 14.6714
  • Euro 15.9669
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 8 °C
»

ABD'de enflasyon yeni zirvede

ABD'de yükselişini sürdüren enflasyon, mart ayında yüzde 8,5 ile 1982 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.
ABD'de enflasyon yeni zirvede

Piyasaların merakla beklediği ABD'nin Mart ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre ABD'de enflasyon yükselişini mart ayında da sürdürdü ve yıllık yüzde 8,5 seviyesine yükseldi. Veri öncesinde piyasa beklentileri enflasyonun yüzde 8,4 düzeyine yaklaşacağı yönündeydi. Böylece ABD'de yıllık enflasyon, 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmış oldu. 

Enflasyon, aylık bazda da yüzde 1,2 ile 2005'ten beri en sert artışı kaydetti. Gıda ve enerji hariç enflasyon ise yüzde 6,5 düzeyinde gerçekleşirken enerji fiyatlarındaki artış ise yüzde 11 olarak açıklandı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı12 Nisan 2022 Salı 09:33
  • Bakan Nebati: Kur korumalı mevduat 728 milyar TL oldu11 Nisan 2022 Pazartesi 20:02
  • Yem sektöründeki 7 teşebbüsün Rekabet Kurulundaki sözlü savunma toplantısı yarın yapılacak11 Nisan 2022 Pazartesi 12:34
  • Bebe ve çocuk giyimi ihracatında savaşın açığı, Afrika pazarıyla kapatılmaya çalışılıyor11 Nisan 2022 Pazartesi 12:33
  • Karel, elektronikte "gaza basmaya" hazırlanıyor11 Nisan 2022 Pazartesi 12:32
  • Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesinde11 Nisan 2022 Pazartesi 12:32
  • Türkiye, yılın ilk çeyreğinde 56,8 milyar dolarlık 'teknoloji yoğun ürün' ihraç etti11 Nisan 2022 Pazartesi 12:31
  • Türkiye'den AB'ye ilk çeyrekte yaklaşık 24 milyar dolarlık ihracat11 Nisan 2022 Pazartesi 12:30
  • İnşaat maliyet endeksi şubatta aylık bazda yüzde 5,73, yıllık yüzde 90,27 arttı11 Nisan 2022 Pazartesi 10:56
  • Otomotiv üretimi ilk çeyrekte yüzde 12,4 azaldı11 Nisan 2022 Pazartesi 10:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti