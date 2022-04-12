ABD'de enflasyon yeni zirvede

ABD'de yükselişini sürdüren enflasyon, mart ayında yüzde 8,5 ile 1982 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Piyasaların merakla beklediği ABD'nin Mart ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre ABD'de enflasyon yükselişini mart ayında da sürdürdü ve yıllık yüzde 8,5 seviyesine yükseldi. Veri öncesinde piyasa beklentileri enflasyonun yüzde 8,4 düzeyine yaklaşacağı yönündeydi. Böylece ABD'de yıllık enflasyon, 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmış oldu.

Enflasyon, aylık bazda da yüzde 1,2 ile 2005'ten beri en sert artışı kaydetti. Gıda ve enerji hariç enflasyon ise yüzde 6,5 düzeyinde gerçekleşirken enerji fiyatlarındaki artış ise yüzde 11 olarak açıklandı.