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ABD'de uçak kaçırıldı

ABD'de kaçırılan uçak panik yarattı. Uzun süredir havada olan bir kişi kaçırdığı uçağı süpermarkete düşürmekle tehdit ediyor. Tupelo Havaalanı'ndan çalınan uçak güvenli bir şekilde Ashland'e indi. Uçağı kaçıran kişi gözaltına alındı
ABD'de uçak kaçırıldı

ABD'de bir şahıs kaçırdığı uçağı, Missisippi eyaletindeki bir süpermarkete düşürmekle tehdit etti.
ABD'de polis, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından kaçırılan uçağın, Mississippi eyaletinde yer alan Tupelo şehrindeki bir markete düşürülmekle tehdit edildiğine yönelik duyuru aldıklarını söyledi.

Tupelo Polis Departmanı yaptığı açıklamada, "3 Eylül saat 05.00 civarında Tupelo Polis Departmanı'na bir uçağın Tupelo üzerinde uçtuğu bildirildi. Uçağın pilotu, E911 ile temas kurdu ve kasıtlı olarak WalMart süpermarketine çarpmakla tehdit etti" denildi.

HAVAALANI ÇALIŞANI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Sosyal medyada olaya ilişkin yayınlanan videolarda uçağın bölgedeki evlerin ve iş yerlerinin üzerinde daireler çizerek uçtuğu görüldü. Yerel basında yer alan haberlere göre ise pilotun bir havaalanı çalışanı olduğu iddia edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Tupelo Havaalanı'ndan çalınan uçak güvenli bir şekilde Ashland'e indi.. Uçağı kaçıran kişi gözaltına alındı

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