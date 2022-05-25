  • BIST 2.388,67
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.0565
  • Euro 17.2594
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 14 °C
»

ABD'deki okul saldırısında can kaybı 21'e yükseldi

Teksas eyaletindeki okul saldırısında can kaybı 18 çocuk ve 3 yetişkin olmak üzere 21'e yükseldi.
ABD'deki okul saldırısında can kaybı 21'e yükseldi

Teksas Senatörü Roland Gutierrez, CNN'e yaptığı açıklamada eyalet polisinin kendisini son durum hakkında bilgilendirdiğini, buna göre ilkokuldan 18 çocuk ile 2 yetişkin ve saldırgan dahil şu ana kadar 21 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Teksas Valisi Greg Abbott, saldırıdan sonra yaptığı basın toplantısında 14 çocuk ile 1 yetişkinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Saldırganın kimliği açıklandı
Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu’na silahlı saldırı düzenleyen Salvador Ramos'un (18) polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Aynı kasabada yaşayan Ramos'un, saldırıyı gerçekleştirdiği ilkokulun yanındaki lisede öğrenci olduğu medyaya yansırken polis, olayın nedeni konusunda henüz açıklama yapmadı.

Saldırının, Teksas tarihinde en ölümcül okul saldırısı olduğu kaydedilirken, 2012’de 28 kişinin öldürüldüğü Connecticut’taki Sandy Hook ilkokulu saldırısından sonra ülkedeki ikinci büyük saldırı olduğu belirtiliyor.

Sadece 2, 3 ve 4. sınıfların yer aldığı yaklaşık 600 öğrencinin bulunduğu Robb İlkokulu’nda öldürülen 18 öğrencinin kimliği hakkında henüz bilgi paylaşılmadı.

Olay yerinde federal ve ulusal güvenlik yetkililerinin saldırıyla ilgili incelemeleri sürdürdüğü kaydedildi.

ABD Başkanı Biden'dan açıklama
ABD Başkanı Joe Biden, Teksas'taki bir ilkokulda 21 kişinin yaşamına mal olan silahlı saldırıya ilişkin, "Tanrı aşkına ne zaman silah lobisine karşı duracağız?" dedi.

Asya ziyaretinden dönen ve Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Biden, eşi Jill Biden ile gazetecilerin karşısına çıkarak görevini devraldığında böyle bir konuşma yapmak zorunda kalmamak için dua ettiğini aktardı.

Daha 1 hafta önce New York'un Buffalo kentinde bir silahlı saldırı olduğunu anımsatan Biden, ülkede artan silahlı şiddete dikkati çekti.

"Ben artık bu konudan yoruldum"
Biden, "Tanrı aşkına ne zaman silah lobisine karşı duracağız?" ifadesini kullanarak, Kongre'ye silah satışlarında düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

Bütün silahlı saldırılar olmasa da birçoğunun önlenebileceğini ve bunun için de harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Biden, "Ben artık bu konudan yoruldum." değerlendirmesini yaptı.

Biden, sözlerini, "Bu tarz silahlı saldırılar dünyanın başka yerlerinde nadiren oluyor. Oralarda da akli dengesi yerinde olmayan insanlar var, orada da aile içi problemi olan insanlar var ancak bu tarz toplu silahlı saldırılar bu kadar sıklıkla asla olmuyor. Peki neden Amerika'da oluyor ve biz neden bu kıyımla yaşamak zorundayız?" diye tamamladı.

Öğretmen sendikalarından tepki
Ulusal Eğitim Derneği, Teksas Eyaleti Öğretmenler Derneği ile yaptığı ortak açıklamada, “Devlet okullarımız öğrenciler ve eğitimciler için en güvenli yerlerden biri olmalıdır. Siyasilerin nihayet sorumluluk alıp silah güvenliği sorununu çözmesi için daha ne kadar kitlesel saldırı yapılması gerekiyor?" dedi.

Amerikan Öğretmenler Federasyonu Başkanı Randi Weingarten de saldırıya tepki göstererek, "Yalnızca bu ülkede ebeveynler çocuklarının okulda güvende olacağından emin değiller." ifadesini kullandı.

CNN'e göre, ülkede yılbaşından bu yana son saldırı hariç eğitim kurumlarında yaşanan 38 silahlı saldırıda en az 10 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi yaralandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeşil ve Gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi25 Mayıs 2022 Çarşamba 09:47
  • İstanbul'da tek seferde rekor miktarda metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi25 Mayıs 2022 Çarşamba 09:29
  • İstanbul'da 29 adrese uyuşturucu operasyonu25 Mayıs 2022 Çarşamba 09:28
  • MGK yarın toplanacak25 Mayıs 2022 Çarşamba 09:28
  • Türkiye ve dünya gündemi25 Mayıs 2022 Çarşamba 09:27
  • Bakan Akar: Pençe-Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti25 Mayıs 2022 Çarşamba 09:27
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Yaptıkları tek şey yalan terörüne alet olmak25 Mayıs 2022 Çarşamba 09:25
  • Çavuşoğlu, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü24 Mayıs 2022 Salı 23:26
  • Menderes'in kâhyası; 27 Mayıs darbesini duyunca bayıldım24 Mayıs 2022 Salı 23:25
  • Dünyanın modern sualtı arkeoloji gemisi: 500 metre derinde robotlar kazı yapabilecek24 Mayıs 2022 Salı 20:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti