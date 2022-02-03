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ABD'den BAE'ye F-35 ve savaş gemisi ile destek

ABD, artan füze saldırılarının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) savaş uçağı ve destroyer yollama kararı aldı.
ABD'den BAE'ye F-35 ve savaş gemisi ile destek

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Washington'ın BAE'ye yardım amacıyla destroyer ve savaş uçakları yollayacağını açıkladı.

Bu kapsamda ABD Donanmasına ait USS Cole destroyeri, BAE Donanmasına yardım amacıyla bölgeye intikal edecek, Abu Dhabi'ye liman ziyareti icra edecek.

Aynı zamanda F-35 savaş uçakları da BAE'nin yardımına koşacak.

BAE TOPRAKLARINA SALDIRILAR ARTTI

BAE, bir süredir Yemen'de bulunan İran destekli Husi milislerinin saldırılarıyla sarsılıyor. Son saldırı pazartesi günü İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti sırasında gerçekleşti. İki hafta içerisinde gerçekleştirilen saldırı sayısı ise 3'e ulaştı.

BAE SAVUNMA İŞ BİRLİKLERİNİ ARTIRIYOR

ABD Ordusu, bu saldırıların birinde al-Dhafra Hava Üssü'nde bulunan askerlerinin direkt olarak hedef alınmaya çalışıldığını ve üsse doğru gelen iki balistik füzenin Patriot hava savunma füzeleriyle imha edildiğini açıklamıştı.

BAE ise hava savunma sistemlerini daha da modernleştirme çalışmalarına çoktan başlamış durumda. Geçtiğimiz haftalarda Güney Kore ile hava savunma sistemi anlaşması imzalamışlardı. Aynı zamanda İsrail'den de gelişmiş radarlar temin etmek istediklerine dair haberler çıkmıştı.

BAE bunlara ek olarak Türkiye ile de savunma iş birliğini genişletmeyi hedefliyor.

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