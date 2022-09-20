  • BIST 3.244,00
  • Altın 981.996
  • Dolar 18.2991
  • Euro 18.3243
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 24 °C
»

ABD'den benzin fiyatlarını düşürecek yeni hamle

ABD, ülke genelinde benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için stratejik petrol rezervinden 10 milyon varile kadar petrol satacak.
ABD'den benzin fiyatlarını düşürecek yeni hamle

ABD yönetimi, stratejik petrol rezervinden 10 milyon varile kadar petrol satacağını duyurdu.

ABD Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, ham petrol tedarik etmek için yeni bir satış bildiriminin yayımlandığı kaydedildi.

Açıklamada, kasımdan itibaren teslim edilmek üzere stratejik petrol rezervinden 10 milyon varile kadar petrol satılacağı bildirildi.

Halihazırda 155 milyon varil petrolün satıldığı belirtilen açıklamada, bir sonraki satışla bunun 165 milyon varile çıkacağı ifade edildi.

ABD Başkanı Joe Biden, martta ülkenin stratejik petrol rezervinden 6 ay içinde günde 1 milyon varil, toplamda ise 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.

Beyaz Saray, temmuz sonunda da ülke genelinde benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için stratejik petrol rezervinden ilave 20 milyon varil petrol satacağını duyurmuştu.

Söz konusu satışlarla, ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı, 434,1 milyon varille Ekim 1984'ten bu yana en düşük seviyeye inmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Brent petrolün varil fiyatı 91,31 dolar19 Eylül 2022 Pazartesi 10:53
  • Almanya savunma bütçesine GSYH'nin yüzde 2'sini ayıracak17 Eylül 2022 Cumartesi 16:37
  • İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik17 Eylül 2022 Cumartesi 15:33
  • Bakan Karaismailoğlu duyurdu: 225 milyar dolara ulaştı17 Eylül 2022 Cumartesi 15:27
  • EPDK, 2023'te uygulanacak elektrik iletim ek ücretini belirledi17 Eylül 2022 Cumartesi 11:32
  • Kalkınma ajansları denetim mevzuatı güncellendi17 Eylül 2022 Cumartesi 10:31
  • Motorine 2 lira 25 kuruş indirim16 Eylül 2022 Cuma 23:48
  • Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor16 Eylül 2022 Cuma 12:44
  • Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş: Merkez Bankası yeni anketi açıkladı16 Eylül 2022 Cuma 10:35
  • Fransa'da 2023'te gaz ve elektrik fiyatları yüzde 15 artışla sınırlandırılacak15 Eylül 2022 Perşembe 09:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti