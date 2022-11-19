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ABD'den bölgedeki müttefiklerine 'uyarı' gibi iddia: Türkiye operasyon başlatacak

ABD Erbil Başkonsolosluğu'nun resmi sitesinden yayınlanan açıklamada, "açık kaynak raporlarına" dayanarak ABD vatandaşlarını Suriye'nin kuzeyi ve Kuzey Irak'taki olası Türk askeri harekatı konusunda uyardı.
ABD'den bölgedeki müttefiklerine 'uyarı' gibi iddia: Türkiye operasyon başlatacak

ABD Erbil Başkonsolosluğu'nun resmi sitesinden yayınlanan açıklamada, Türkiye'nin olası bir Suriye'nin kuzeyi ve Kuzey Irak'ta operasyon başlatacağını iddia ederken ABD vatandaşlarından sınır bölgelerinden ve kalabalıklardan uzak durmaları istendi.

ABD Erbil Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ABD Erbil Başkonsolosluğu, önümüzdeki günlerde Suriye'nin kuzeyi ve Kuzey Irak'ta olası bir Türk askeri harekatına ilişkin güvenilir kaynaklı iddiaları raporladı. ABD hükümeti, ABD vatandaşlarına bu alanlardan uzak durmalarını şiddetle tavsiye etti.

4 UYARI

Uyarıda, ABD vatandaşlarının dikkat etmesi gereken noktalar olarak ‘Sınır bölgelerinden kaçının’, ‘Beklenmedik bir şekilde büyük toplantıların veya protestoların yakınındaysanız dikkatli olun’, ‘Düşük bir profil tutun’, ‘Güncellemeler için yerel medyayı izleyin’ ifadeleri kullanıldı.

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