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ABD'den Hindistan ile ilgili 'S-400' yaptırımı açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, S-400 alan Hindistan'a yaptırım konusunda henüz nihai kararı vermediklerini, ancak Rusya'nın yerine Hindistan'ın ana güvenlik ortağı olmayı arzu ettiklerini ve bunun için çaba gösterdiklerini söyledi.
ABD'den Hindistan ile ilgili 'S-400' yaptırımı açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Savunma Bakanı Rajnath Singh, "2+2 Bakanlar Düzeyinde Stratejik Diyalog Toplantısı" kapsamında Washington'da bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçen bakanlar, ABD-Hindistan ikili ve bölgesel ilişkilerini değerlendirirken Blinken, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alan Hindistan'a yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna yanıt verdi.

HİNDİSTAN İÇİN YAPTIRIM OLACAK MI?

ABD'nin hiçbir müttefikinin Rusya'dan kapsamlı silahlar almaması yönündeki çağrılarını yineleyen Blinken, Hindistan'ın Moskova'dan S-400 alımı için şunları söyledi:

"CAATSA Yasası (ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası) kapsamında muhtemel yaptırım veya muhtemel muafiyet konusunda henüz karar vermedik. Ancak Hindistan ile Rusya arasında askeri satışlar da dahil uzun bir geçmiş ve ilişki var. Bizim Hindistan'a ortak olamadığımız dönemlerde bu ilişki yıllar önce şekillenmişti. Şimdi ise Hindistan'ın güvenlik ortağı tercihi olabilecek durumdayız ve bunu istiyoruz."

UKRAYNA SAVAŞININ ABD-HİNDİSTAN İLİŞKİLERİNE YANSIMASI

Ukrayna'daki savaş bağlamında ABD ile Hindistan arasındaki yaklaşımları da konuştuklarını belirten Blinken, Yeni Delhi'nin Kiev'e gönderdiği tıbbi malzemeler ve diğer desteklerden ötürü memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Hindistan'ın Rusya'dan aldığı enerji miktarı konusuna da değinen Blinken, her ülkenin kendine göre ve farklı boyutlarda enerji ihtiyacı olduğunu, Hindistan'ın dünyanın en büyük 3. enerji tüketicisi konumunda bulunduğunu ve Rusya dahil birçok ülke üzerinden bu ihtiyacını karşıladığını anlattı.

Blinken, "Elbette enerjide çeşitliliği ve yenilenebilir enerji sahalarını artırarak Rusya'ya olan bağımlılığın azaltılması için çabalıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin Hindistan'a enerji ihracatının son olarak yıllık 11 milyar dolara çıktığını kaydeden Blinken, bu konuda iş birliğini derinleştireceklerini vurguladı.

HİNT-PASİFİK BÖLGESİNDEKLİ GELİŞMELER

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar ise görüşmelerde Hint-Pasifik bölgesinin nasıl serbest ve açık bir rejimle sürdürüleceği, Afganistan'daki gelişmeler ve bunların bölgesel yansımaları ve Ukrayna savaşının küresel ölçekteki yansımalarını karşılıklı iyi niyet içerisinde kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirtti.

Hint Bakan Ukrayna'daki savaşın sona ermesi yönündeki çağrı ve girişimlerine devam edeceklerini dile getirerek, bir an önce ateşkes yapılması gerektiğini ifade etti.

Jaishankar, ABD, Hindistan, Japonya ve Avustralya arasında kurulan QUAD topluluğunun önemine de işaret ederek, Hint-Pasifik bölgesinde bu yapının bölgesel denklemleri sağlayacağına inandıklarını söyledi.

Hint Bakan ayrıca Rusya'dan aldıkları petrol ve doğal gazın Avrupa ile kıyaslandığında çok düşük miktarlarda kaldığını, dolayısıyla bu konuda ülkesinin eleştirilmesinin doğru olmadığını savundu.

Bakanların açıklamalarında Pakistan'daki hükümet değişimi konusunun gündeme gelmemesi ise dikkati çekti.

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